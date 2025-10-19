Sirenas y tensión en J.J. Gómez, cuando una joven de 25 años atacó a su pareja con un cuchillo, lo encerró en el baño y escapó. El hombre fue atendido por el SIARME y trasladado de urgencia al hospital con heridas en el cuello y el brazo. Horas más tarde, la mujer fue detenida. El motivo del ataque aún no está claro.

Todo ocurrió en el interior de una vivienda familiar, cerca de la medianoche. Según fuentes policiales, la discusión escaló de forma repentina. La joven tomó un cuchillo y lo clavó en el cuello de su pareja. Después, dejó al hombre herido y solo, encerrado en el baño, mientras perdía sangre.

Los vecinos no escucharon gritos, pero sí notaron movimiento cuando llegó la ambulancia. El hombre fue trasladado de urgencia al hospital, con una herida de un centímetro en el lado izquierdo del cuello y dos cortes en el antebrazo, claras señales de defensa. Los médicos le hicieron una tomografía para descartar lesiones internas. Más tarde, el médico policial confirmó que no presentaba heridas graves y le dieron el alta.

Mientras tanto, la policía comenzó la búsqueda de la agresora. No tardaron mucho en encontrarla. Fue detenida en las horas siguientes, aunque por el momento no se conocen las razones que desencadenaron el ataque. En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 47°, el Gabinete de Criminalística y personal de salud.

El caso quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar si hubo premeditación, defensa propia o algún otro factor que explique lo ocurrido.