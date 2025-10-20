Conmoción en un barrio de Neuquén: investigan la muerte de una mujer en el oeste

Misterio y tensión en el oeste neuquino

El domingo por la tarde, la tranquilidad del barrio se rompió de golpe. Una mujer de alrededor de 30 años colapsó dentro de su vivienda, en la zona de Rodhe y Lago Puelo, y murió poco después, en circunstancias que todavía son materia de investigación.

El episodio ocurrió cerca de las 18 horas, cuando personal policial y una ambulancia del SIEN llegaron al lugar tras un llamado de emergencia. Acorde a fuentes cercanas a la investigación, se trató de un paro cardiorrespiratorio.

Según informó el comisario Eduardo Vergara, de la Comisaría 18, en diálogo con Pancho Casado, por AM550, la mujer, identificada como Cyndi Micaela González estaba junto a su expareja, Salvador Isaías Muñoz, de 53 años, cuando se descompensó y cayó al suelo. El hombre pidió ayuda de inmediato, y un vecino intentó realizar maniobras de RCP antes de que arribara la ambulancia.

La víctima fue trasladada al hospital Heller en código rojo, pero minutos después se confirmó su fallecimiento.

Avances de la investigación

La Policía abrió un expediente por muerte dudosa, y la fiscalía intervino para esclarecer las causas del deceso. La expareja de la mujer confirmó que ambos habrían consumido alcohol y estupefacientes antes del episodio.

El hombre que estaba en la vivienda fue demorado preventivamente y trasladado a la unidad policial, mientras se esperan los resultados de la autopsia, que se realizará este lunes.

“No había heridas visibles en el cuerpo”, explicó Vergara, aunque aclaró que no se descarta ninguna hipótesis.

Durante el operativo, se realizó una inspección ocular completa en la casa, donde se secuestraron teléfonos celulares y elementos de interés para la causa.

El lugar, una vivienda precaria, mostraba signos de desorden, aunque los peritos aclararon que no parecía una escena de pelea. También se constató la presencia de menores, hijos de la víctima y de su ex pareja, que quedaron al resguardo de familiares.