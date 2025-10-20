Rionegrina accidentada en México: su hermana se reunirá con Weretilneck para pedir ayuda urgente

La situación de Karina Alejandra Rott, la vecina de Las Grutas que sufrió un gravísimo accidente en México, sigue generando preocupación y movilización. Su hermana, Melly Rott, confirmó en la mañana de este lunes que Karina “está estable, mejor”, pero con múltiples fracturas y lesiones de extrema gravedad. El caso fue difundido tras conocerse que la mujer cayó desde un tercer piso en Tulum y permanece internada en Mérida, sin cirugía programada.

“Estaba en el departamento de mi sobrina y se resbaló. Cayó de un tercer piso. La llevaron al hospital de Tulum, pero como demoraron en la atención mi sobrina la trasladó a otro hospital, donde permaneció en espera. Estuvo más de 20 horas esperando. Lo único que se hizo fue calmar la hemorragia”, relató Melly en Radio La Super. Según detalló, Karina tiene fractura en ambos pies —uno de ellos expuesta—, fractura de muñeca y lesiones en las vértebras L2 y L5. Los médicos advirtieron que, sin una cirugía urgente, podría perder la movilidad o incluso requerir una amputación.

La familia inició gestiones ante el consulado argentino en México, pero según Melly, “desde Cancillería nunca nos atendieron”. Fue su sobrina quien se presentó directamente en el consulado para agilizar el tratamiento, aunque no tuvo respuestas. “Arranqué una colecta y los vecinos se portaron de maravilla. Para operarla se necesitan 40 mil dólares. Solo el ingreso al hospital nos cobra 10 mil dólares. Mi hermana trabaja en un supermercado de Las Grutas”, agregó.

En medio de la emergencia, la comunidad de Las Grutas se movilizó para visibilizar el caso y exigir respuestas institucionales. “Queremos traerla a la Argentina. Vive en Las Grutas y estaba de vacaciones. Ahora en la mañana me reúno con Weretilneck, para que nos ayude de alguna manera. Hubo una gran movilización de los vecinos, la mujer del intendente de San Antonio Oeste, Adrián Casadei intervino y pudimos lograr la reunión con el gobernador”, confirmó Melly. La familia considera que el traslado sanitario sería la opción más segura, pero requiere apoyo diplomático y recursos económicos imposibles de asumir sin respaldo estatal. La familia continúa con la campaña solidaria y solicitó que el caso tenga difusión pública para presionar por una acción urgente de las autoridades argentinas y mexicanas. Cualquier aporte ayuda, señaló y dejó el CBU de la familia: 000016830000022805883.

