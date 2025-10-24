Detuvieron a Leandro García Gómez y apareció Lourdes Fernández en un estado delicado

La noche del jueves terminó con un operativo que dejó a todos bastante conmocionados. Lourdes Fernández, más conocida como Lowrdez, quien brilló en Bandana, fue hallada en un estado delicado tras un procedimiento policial en el edificio donde residía su pareja, Leandro García Gómez, quien fue detenido en el lugar. La escena generó alarma entre familiares y amigos de la cantante, que hacía varios días no lograban contactarla.

De acuerdo con la información difundida en las últimas horas, la Policía irrumpió en el departamento luego de que los vecinos advirtieran movimientos extraños y gritos. Dentro del inmueble encontraron a García Gómez en medio de un episodio de descontrol. “Está detenido. Decía incoherencias, trató de fingir una demencia a los gritos. Está detenido, está esposado, sentado en el suelo”, detallaron en TN mientras se desarrollaba el procedimiento.

El operativo se realizó con la presencia de personal médico y del SAME, que debió asistir a la artista. Según los primeros reportes, Lourdes Fernández fue hallada en condiciones que requerían atención inmediata, y trasladada para recibir controles y estabilización.

Desde el canal de noticias ampliaron el cuadro de situación: “Bueno, lo van a ver salir. En la zona de terraza o en un pasillo. Trató de forzar unas cerraduras, pero la policía actuó en forma rapidísima. Lo han detenido, la información que tengo confirmada es que está esposado, sentado, que trató de decir una incoherencia como para hacerse pasar por loco”.

Minutos después, se conoció que el estado de la cantante era delicado y que los profesionales de emergencias continuaban evaluando posibles efectos por consumo o aplicación de sustancias. “Lowrdez está recibiendo una atención pormenorizada porque la cantidad de drogas o de sustancias que le han dado o inyectado o de la manera que se le hayan inoculado, podría haber puesto en riesgo su vida”, precisó el periodista Guillermo Lobo en la cobertura en vivo.

El hecho mantuvo a los equipos de emergencia y a la Policía dentro del edificio durante varias horas. El cronista Ignacio González Prieto confirmó que Fernández estaba en contacto con las autoridades y que se había montado un operativo de seguridad para trasladarla de manera protegida. “Lo van a ver salir, entiendo que montó una guardia en la salida del edificio y lo están tratando de sacar lo antes posible a este hombre de ahí”, sostuvo durante la transmisión.

Por lo pronto, la ex integrante de Bandana continúa bajo observación médica, mientras su entorno pide cautela y respeto por su estado de salud. La investigación judicial ya quedó en manos de la fiscalía correspondiente, que deberá determinar qué ocurrió dentro del departamento y cuál fue el rol de Leandro García Gómez en una historia que, por su gravedad, sacudió al mundo del espectáculo argentino.