Quién es el hombre que aparece en el video de Lowrdez Fernández y qué famosa lo va a denunciar

Horas de incertidumbre se viven en torno a Lowrdez Fernández, exintegrante de Bandana, luego de que su madre denunciara su desaparición ante las autoridades. La cantante reapareció en redes sociales con un video que, lejos de calmar la situación, generó más interrogantes sobre su entorno y seguridad.

El programa Puro Show analizó con detenimiento las imágenes compartidas por la artista. Pampito, conductor del ciclo, advirtió un detalle que pasó desapercibido para muchos: “En el reflejo de los anteojos se ve otra persona, se distinguen claramente unas piernas frente a ella”. Este hallazgo despertó dudas sobre si realmente estaba sola al momento de grabar.

Fernanda Iglesias, panelista del mismo ciclo, contextualizó la relación personal de Lowrdez Fernández con su expareja, Leandro García Gómez, denunciado por violencia de género en 2022. Según Iglesias, tras separarse temporalmente, Fernández habría vuelto a convivir con él, lo que generó tensiones familiares, incluso con su madre.

El programa se acercó al domicilio de Leandro para indagar sobre la situación. Allí, la policía se encontró con la negativa del hombre a permitir el ingreso sin una orden judicial. Finalmente, con autorización del juzgado y presencia policial, se inspeccionó la vivienda, pero Lowrdez Fernández no se encontraba allí. Los rumores apuntan a que podría estar en la casa de una amiga en la provincia de Buenos Aires.

Mientras la investigación continúa, el equipo de Puro Show mantiene la alerta sobre el video y la aparición de Leandro en el reflejo, un detalle que suma tensión y nuevas preguntas sobre la seguridad de la cantante. La preocupación por su vínculo con su expareja sigue siendo central.

En las redes sociales, Lissa Vera expresó su alarma y confirmó que iniciará acciones legales contra Leandro García Gómez. “Previo a expresarme en los medios y conjuntamente con mi abogado, daremos el encuadre legal correspondiente para dar con ella”, aseguró, destacando la seriedad del procedimiento que emprenderá.

El abogado de Lowrdez Fernández también se expresó mediante un comunicado, destacando la profunda preocupación de la madre y solicitando que la investigación se desarrolle con prudencia y reserva. “Lo más importante es que las investigaciones avancen sin interferencias ni exposición que pudiera comprometer la pesquisa”, subrayó el letrado.

Por el momento, la historia mantiene en vilo a amigos, familiares y seguidores. La combinación del video, la presencia de otra persona y la denuncia legal en curso convierte este caso en uno de los más seguidos del ámbito artístico, con la expectativa puesta en los próximos movimientos judiciales y la aparición de la cantante.