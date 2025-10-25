Se filtró la primera foto del ex de Lowrdez Fernández en la cárcel: qué pena le espera

El caso de Lourdes Fernández continúa generando conmoción en todo el país. La cantante, exintegrante de Bandana, fue hallada en el departamento de su expareja, Leandro García Gómez, tras haber estado desaparecida durante varios días. El hombre fue detenido por privación ilegítima de la libertad y, en las últimas horas, se conoció la primera imagen de él tras las rejas.

La foto fue difundida por la periodista Marcia Frisciotti, del sitio Gossippeame, y rápidamente se viralizó en redes sociales. En ella puede verse a Leandro García Gómez junto a un efectivo policial, vistiendo la misma remera gris con la que fue captado por las cámaras al momento de su detención. La imagen no tardó en despertar la indignación del público, que exige una condena ejemplar.

El detenido fue trasladado a la Alcaldía ubicada en la calle Beasley al 3800, donde permanece bajo custodia a la espera de ser indagado. Según trascendió, la fiscalía a cargo del caso pidió que se mantenga su detención por riesgo de fuga y posibles intentos de entorpecer la investigación.

El fiscal Patricio Lugones, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°28, fue quien formalizó la acusación por privación ilegítima de la libertad. En las próximas horas, el juez subrogante Santiago Bignone deberá tomarle declaración y definir si amplía las imputaciones en su contra.

Por otro lado, Lourdes Fernández fue dada de alta del Hospital Fernández tras haber sido encontrada en delicado estado de salud. Su entorno confirmó que se está recuperando acompañada por su madre y que no brindará declaraciones hasta sentirse más fuerte.

Mabel, la madre de la artista, había sido quien denunció la desaparición y advirtió que su hija se encontraba aislada y con signos de haber sufrido violencia. Este dato fue clave para que la policía avanzara con la orden de allanamiento que permitió ingresar al departamento y rescatarla.

El episodio reavivó el debate sobre la violencia de género y la revictimización mediática. En las redes, artistas y fanáticos de Bandana manifestaron su apoyo a Lourdes y pidieron justicia.

Mientras tanto, el futuro judicial de Leandro García Gómez depende de las próximas resoluciones. Si la acusación prospera, podría enfrentar una pena de hasta 15 años de prisión.