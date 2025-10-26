Se destapó qué famoso conductor intentó enamorar a Pampita y cómo reaccionó ella

Lo que parecía una tarde más de juegos en Los 8 escalones terminó virando hacia una escena digna de un programa de espectáculos. En medio de una trivia inocente sobre romances del mundo del espectáculo, Pampita Ardohain se vio envuelta en un intercambio inesperado con sus compañeros de panel, que no dudaron en sacar a la luz un dato que dejó a todos con la boca abierta.

La secuencia comenzó cuando en pantalla apareció la imagen de Fede Bal, y la consigna del juego aludía a una frase célebre de su madre, Carmen Barbieri. La participante acertó sin problemas, pero las risas y miradas que se cruzaron entre los panelistas dieron a entender que el tema tenía más tela para cortar. En segundos, el clima se transformó y la trivia se volvió el punto de partida de un chisme jugoso.

Con su habitual picardía, Marcelo Polino fue el primero en romper el hielo. Entre sonrisas, lanzó: “Sobre Fede Bal fue el streaming de Martín Cirio que empezó a ventilar un poco de la vida de Fede, un poco al estilo de Carmen Barbieri”. Su frase encendió el estudio y provocó que todos se acomodaran en la silla, sabiendo que la conversación podía volverse filosa.

Lejos de quedarse callada, Pampita aprovechó para recordar el revuelo que el actor generaba años atrás durante su paso por el Bailando. Con humor, confesó: “Varias mamás del colegio me preguntaban ‘¿qué día baila Fede? ¿Puedo ir?’ Tiene algo Fede Bal”. Su tono entre divertido y sorprendido desató carcajadas en el estudio, aunque también dejó flotando una insinuación que Polino no tardó en aprovechar.

El periodista redobló la apuesta con una sonrisa cómplice: “Pero él gustaba de vos, ¿te acordás en un Bailando?”. La reacción de Pampita fue instantánea. Sin titubear, respondió: “Pero él gustaba de todas, como dice la frase”. La frase fue clara, cortante y efectiva: negó cualquier romance sin perder la elegancia, dejando en claro que no había lugar para especulaciones.

El tema parecía cerrado, pero Barbie Simons no quiso quedarse afuera y agregó más leña al fuego: “Yo escuché por ahí, de una amiga de una amiga, que es muy buen amante. Como que, de puertas para adentro, es encantador, es seductor”. La afirmación generó un murmullo entre el público y miradas de sorpresa en el panel, que por un momento no supo si reír o disimular la incomodidad.

Finalmente, Pampita tomó el control de la situación con una mezcla de humor y franqueza: “¿Pero vos creés que las mamás del cole querían ir a ver a Fede Bal bailar? Les parecía el hombre más sexy del mundo, y eran mamis del cole”. Con esa reflexión, dio por terminada la charla. El silencio posterior valió más que cualquier cierre: la anécdota dejó en claro que, aunque muchos intentaron conquistarla, Pampita Ardohain sigue sabiendo cómo esquivar los rumores con una sonrisa y sin perder el control del aire.