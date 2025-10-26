Así luce actualmente Raffaella, la hija poco conocida de Donato de Santis

Donato de Santis es una de las figuras más queridas de la gastronomía argentina. Con una trayectoria consolidada y varios restaurantes a su nombre, el chef italiano logró ganarse el cariño del público gracias a su carisma, su pasión por la cocina y su presencia como jurado en MasterChef Celebrity. Sin embargo, lejos del mundo culinario, una de sus hijas comenzó a despertar curiosidad entre los usuarios de redes sociales: Raffaella, su primogénita, que eligió un camino muy distinto al de su padre.

La joven mantiene un perfil bajo en los medios tradicionales, pero en plataformas como TikTok e Instagram suma cada vez más seguidores. Su contenido, que mezcla humor y vida cotidiana, la convirtió en una influencer en ascenso. Aunque ya tenía una comunidad activa, el verdadero salto de popularidad llegó cuando los usuarios descubrieron quién era su padre.

En uno de sus videos más comentados, Raffaella mostró una faceta desconocida de Donato de Santis: el cocinero aparece bailando en la cocina con un filtro de minion, el popular personaje animado. El clip se volvió viral en cuestión de horas y despertó miles de reacciones sorprendidas. Con tono divertido, la joven escribió: “Ahora somos íntimos”, desatando una ola de comentarios que celebraban la complicidad entre ambos.

A partir de ese momento, su cuenta creció exponencialmente y muchos de sus seguidores comenzaron a pedirle más apariciones del chef. Raffaella, sin embargo, mantiene el equilibrio entre su vida familiar y sus estudios: cursa una carrera universitaria en la Universidad Torcuato Di Tella, donde comparte contenido sobre su día a día y sus experiencias con amigos.

Aunque no parece interesada en seguir el camino culinario, la relación con su padre es cercana y llena de humor. En varios videos se los ve compartiendo momentos espontáneos, lo que demuestra la conexión que mantienen más allá de los fogones y las cámaras.

Mientras Donato continúa concentrado en sus proyectos gastronómicos, su hija mayor se abre paso en el mundo digital con un estilo propio. Su frescura, su simpatía y su manera de mostrar la intimidad familiar sin artificios la transformaron en una figura querida dentro del universo influencer.

De este modo, Raffaella de Santis, la hija poco conocida del jurado de MasterChef, encontró su propio lugar fuera de las cocinas. Y aunque el apellido la vincula al mundo de la alta gastronomía, su forma de contar historias y conectar con la gente demuestra que el talento, en su caso, también es de familia.