A primera hora de este miércoles se concretó un allanamiento en un domicilio de la zona oeste de Bariloche, con la presencia del fiscal del caso y en el contexto de una investigación por presunta tenencia, distribución y facilitación de material de abuso sexual infantil.

La medida fue autorizada por el Juez de Garantías, quien entendió que se encontraban reunidos los requisitos legales previstos en el Código Procesal Penal para avanzar con la diligencia. El objetivo principal fue el secuestro de dispositivos telefónicos vinculados a los IMEI especificados en la solicitud fiscal, además de cualquier soporte electrónico que pudiera resultar relevante para el avance de la pesquisa.

La investigación se inició a partir de una notificación del National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC). El reporte internacional indicó que el 26 de abril de 2025 a las 05:25:45 horas se habría registrado actividad de tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil mediante una cuenta de la red social Instagram, vinculada a una dirección IP asignada en Bariloche.

Tras la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Informáticos de CABA, la información fue remitida al Ministerio Público Fiscal de Río Negro. En cumplimiento de esa derivación, efectivos de Gendarmería Nacional realizaron tareas de verificación y presentaron un informe técnico que permitió vincular la actividad detectada con una línea telefónica asociada al domicilio allanado. Esa información, sumada a la geolocalización señalada en el reporte internacional, fundamentó la solicitud del fiscal para avanzar con la medida.

Las autoridades confirmaron que se continuará con el desarrollo de las diligencias correspondientes para analizar los elementos secuestrados y determinar las eventuales responsabilidades penales.