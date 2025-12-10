La Copa Argentina 2026 confirmará su cuadro. En el predio de Ezeiza, se sortearán los cruces y el camino de cada equipo. Deportivo Rincón hará su segunda presentación, marcando el retorno de un equipo zonal al cuadro principal tras varias temporadas.

Para muchos equipos del ascenso, principalmente del interior, es la mejor oportunidad para medirse con equipos de primera división, e incluso algún grande del fútbol argentino. La Copa Argentina se volvió el atractivo ideal para que en su primera fase se den cruces inéditos.

En la edición 2026, Deportivo Rincón será el equipo de la región que dirá presente. El León del norte jugará por segunda vez una instancia final luego de su debut en el 2018, cuando en Santa Fe se enfrentó a Newell's Old Boys de Rosario, por 16avos de final.

En aquella edición, el camino fue otro, ya que los clasificados debían jugar instancias previas. El conjunto neuquino militaba en el extinto Federal B, y que dejó en el camino a Sol de Mayo y Ferro de Olavarría. Enfrentó a la Lepra y cayó 2-0 en cancha de Unión.

Cipolletti dejó en el camino a Arsenla en Cutral Co por penales y pasó a la segunda rueda donde posteriormente cayó ante Almagro

El Club Cipolletti es quien más presentaciones tuvo en el cuadro principal. El Albinegro tiene en su poder un gran triunfo en primera rueda ante Arsenal de Sarandí (estaba en Primera) en la edición 2017-2018, a quien el ganó por penales en Cuatro Co, luego de empatar 0-0. Matías Alasia bajo los tres palos, y un equipo de juveniles, le dieron la alegría el elenco rionegrino.

Anteriormente, se midió con un equipo de primera división: en el 2017, cayó por penales frente a San Lorenzo por 5-3, luego de empatar 1-1. Otros antecedentes que figuran en su historial son la derrota ante Colón por 1-0 en el 2020 y la goleada sufrida contra Vélez por 5 a 0 en el 2022.

De Neuquén fueron dos los equipos que participaron en la competencia nacional. Antes de Rincón fue Independiente el que representó al fútbol provincial. El equipo de Gustavo Coronel jugó la edición 2015, donde se midió ante Racing Club de Avellaneda, equipo que llegaba como el actual campeón del fútbol argentino y entre los mejores ocho de América. El triunfo fue de la Academia por 2-0 en cancha de Lanús.

EL rojo tuvo un gran 2015 donde accedió al cuadro principla y enfrentó al campeón del fútbol Argentino

El Rojo había dejado en el camino a Alianza de Cutral Co y Cipolletti, ambos de visitante y por penales, mientras que en la tercera fase le ganó a Racing de Olavarría, accediendo al cuadro principal.

Deportivo Roca también llegó al cuadro principal. En el 2019, el Naranja dejó en el camino al Albinegro y después a Alvarado de Mar del Plata, cayendo en la primera rueda del cuadro principal 1-0 ante Mitre de Santiago del Estero, equipo que ya estaba en Primera Nacional.

Cabe señalar que la Copa Argentina en sus primeras ediciones jugaba varias instancias regionales previas, y que en su estreno, tenía como iniciativa que todas las provincias tengan al menos un equipo jugando. El primero de Neuquén fue Maronese, quien accedió a la segunda fase de reclasificación.