El dolor de Eugenia Tobal por el estado de salud de un ser querido: “Rezar y esperar”

La angustia se apoderó de Eugenia Tobal en los últimos días, cuando su eterno compañero de vida atraviesa una situación delicada que la tiene en vilo. Romeo, el perro que la acompaña desde hace más de una década, debió ser operado de urgencia tras sufrir un grave problema en su columna que afectó directamente su movilidad. Desde ese momento, la actriz decidió compartir con sus seguidores el difícil proceso que están transitando juntos.

El animal padeció una hernia lumbar que le generó fuertes dolores y la imposibilidad de mover sus patas traseras. Frente a este cuadro, los especialistas le indicaron una intervención inmediata para intentar revertir los daños. Eugenia Tobal, siempre muy unida a sus mascotas, no dudó en buscar la mejor atención y mantenerse cerca de él en cada paso del tratamiento.

A través de Instagram, donde habitualmente comparte fragmentos de su día a día, la actriz publicó una foto abrazando al pequeño Romeo. “¡Vamos a salir de esta! Te necesito. Sos mi corazón”, expresó con el corazón en la mano, describiendo la enorme conexión que los une. Al mismo tiempo, destacó que su compañero está siendo atendido por profesionales de excelencia y rodeado de cariño.

Antes de la intervención, la artista mantuvo informada a su comunidad digital sobre el diagnóstico. Eugenia Tobal contó que, pese a la gravedad del cuadro, había señales esperanzadoras: el perro conserva sensibilidad en sus patas, lo que abre la posibilidad de una recuperación favorable tras la cirugía.

Luego de recibir una verdadera oleada de mensajes de apoyo, Eugenia Tobal agradeció de forma pública y pidió seguir enviando buenas energías. “Gracias por los mensajes y el amor. Ahora a rezar y esperar su mejoría”, escribió, reflejando el sentimiento que hoy gobierna sus emociones.

Con el correr de las horas, llegó una noticia alentadora: Romeo salió bien del quirófano. La actriz compartió su alivio al informar que comienza ahora una etapa clave, la de rehabilitación y paciencia, un camino que aún se presenta desafiante.

“Jamás imaginé tanto amor”, expresó, conmovida, frente al acompañamiento del público. Sin embargo, la preocupación no cede del todo. Una nueva publicación, con un corazón roto como protagonista, volvió a encender las alarmas e invitó a seguir acompañando este proceso.

Para Eugenia Tobal, Romeo no es solo una mascota: es parte fundamental de su familia, compañero inseparable en cada momento y amigo fiel de su hija Ema. Por eso, mientras el pequeño lucha por recuperarse, la actriz se aferra a la fe y al cariño que recibe, confiando en que pronto podrá volver a verlo correr como siempre.