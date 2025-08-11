Eugenia Tobal reveló qué cambió en su vida luego de que Nico Cabré la cambiara por la China Suárez

Este fin de semana, la mesa de Mirtha Legrand fue escenario de una charla cargada de sinceridad y emociones. Entre sus invitados estuvo Eugenia Tobal, quien después de muchos años decidió abrirse y hablar sin filtros sobre uno de los momentos más duros de su vida: la separación de Nicolás Cabré, en 2012, y el escándalo mediático que se generó cuando él inició una relación con la China Suárez casi de inmediato.

Sentada frente a la histórica conductora, Eugenia Tobal respondió con franqueza a una pregunta que, aunque previsible, no dejó de sorprenderla. Mirtha Legrand, fiel a su estilo, fue directa: “¿Vos sufriste mucho por amor, Eugenia? ¿La pasaste mal?”. La actriz no esquivó el tema y, con una mirada firme, admitió que atravesó un dolor profundo, como cualquier persona que ve derrumbarse un proyecto de vida.

Sin embargo, Eugenia Tobal dejó en claro que no quiere seguir siendo recordada como la mujer que quedó marcada por esa ruptura. “Siempre me ponen en el lugar de ‘pobrecita’, y no es así. Después de eso, mi vida fue maravillosa. He construido mucho y estoy feliz con lo que logré”, aseguró, rompiendo con la imagen de víctima que muchos aún le atribuyen.

En medio de su relato, Mirtha Legrand interrumpió para remarcar lo importante de su testimonio: “Es bueno que lo comentes”. Eugenia Tobal, sin perder el hilo, coincidió y agregó que la vida presenta desafíos y que lo fundamental es aprender a sanarlos. “Di vuelta la página, me dediqué a mí y a mis afectos”, expresó con serenidad.

La actriz aprovechó para resaltar que, aunque el dolor fue real, también lo fue su capacidad de reconstruirse. “No me quedé en el enojo ni en la tristeza. Trabajé en mí misma y me abrí a nuevas experiencias que me hicieron muy feliz”, afirmó.

Mirtha Legrand celebró su fortaleza y le reconoció que había logrado rehacerse por completo. Fue entonces cuando Eugenia Tobal resumió todo con una frase que cerró el tema: “Han pasado más de diez años desde aquello, y mi presente es hermoso”.

Lejos de los titulares de escándalo que la persiguieron en aquel entonces, Eugenia Tobal hoy disfruta de una vida plena, rodeada de amor y estabilidad. Su mensaje fue claro: se puede salir fortalecida de las rupturas más dolorosas.

Con sus palabras, Eugenia Tobal no solo se liberó de una vieja etiqueta mediática, sino que también inspiró a quienes atraviesan procesos similares a buscar su propia felicidad, sin mirar atrás.