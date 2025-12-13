Después de los comentarios que hablaban de un posible regreso entre Zaira Nara y Jakob Von Plessen, una revelación televisiva cambió por completo el eje de la historia sentimental de la modelo. Fue Gustavo Méndez, en La Posta del Espectáculo (TV Pública), quien aseguró que la influencer estaría comenzando un romance con un hombre poderoso, vinculado al polo, los negocios y la realeza europea.

Según contó el periodista, el nuevo interés amoroso de Zaira Nara sería Robert Strom, un polista multimillonario nacido en Francia y heredero de una de las fortunas inmobiliarias más importantes del continente. Mientras mostraban imágenes del empresario, Gustavo Méndez fue contundente al afirmar que se trataba de una primicia y que el patrimonio del joven supera ampliamente al de cualquier expareja conocida de la modelo.

El origen de la fortuna de Robert Strom se remonta a su abuelo, Robert Zellinberg de Balkany, un influyente empresario que desarrolló centros comerciales en ciudades clave de Europa como Madrid, París, Bruselas y distintas regiones de Alemania. Esa expansión en el rubro inmobiliario sentó las bases de una herencia que hoy lo ubica entre los magnates más discretos del viejo continente.

Además del dinero, el entorno social del polista es tan exclusivo como su apellido. De acuerdo a lo revelado en el programa, la familia mantiene lazos históricos con la realeza europea y amistades con figuras como Charlotte de Mónaco, además de un fuerte vínculo con el rey Juan Carlos I de España, a quien el abuelo del empresario conoció de manera cercana.

Lejos de vivir solo de la herencia, Robert Strom también habría multiplicado su patrimonio a través de inversiones propias en el mercado inmobiliario. Actualmente reparte su tiempo entre castillos europeos y Palm Beach, una de las zonas más exclusivas de Florida, donde disfruta de una vida marcada por el lujo, el polo y los negocios internacionales.

Sobre cómo se habría dado el acercamiento con Zaira Nara, Gustavo Méndez explicó que todo se habría gestado gracias a un círculo íntimo compartido. Facundo Pieres, amigo de Clemente Zavaleta, habría sido el nexo clave, ya que Zavaleta está casado con la hermana de Robert Strom, lo que facilitó los encuentros sociales entre ambos.

Por ahora, el supuesto romance se mantiene en silencio. Ni Zaira Nara ni Robert Strom confirmaron ni desmintieron la relación, mientras la información sigue creciendo como una de las historias más comentadas del mundo del espectáculo y el jet set internacional.