El desgarrador relato de Camila Deniz sobre quién salvó a Thiago Medina: “Se moría, pero…”

Camila “Camilota” Deniz rompió el silencio y compartió su emoción por la notable mejoría de su hermano, Thiago Medina, quien vivió semanas críticas después del grave accidente en moto que sufrió en Moreno. En diálogo con Intrusos (América TV), la joven habló con el corazón y reveló cómo fue el proceso que, según ella, tuvo tintes milagrosos.

“Mi sonrisa lo dice todo. Estoy feliz. Se acabó la pesadilla y ahora vamos a decir todo ‘light’. Es un día a día”, expresó con alivio, dejando entrever la carga emocional que vivió junto a su familia durante la internación de Thiago Medina. “Estamos todos felices”, resumió con una mezcla de agotamiento y esperanza.

Camila Deniz explicó que su hermano logró salir de terapia intensiva y comenzó a respirar por sus propios medios, algo que consideraron una verdadera señal de recuperación. “No hay palabras para explicar lo que sentimos. Yo sentía que mi alma no era yo, cuando empezó a respirar... esa respiración dijo todo”, confesó entre lágrimas, describiendo el instante en que recuperaron la fe.

La mediática también destacó que finalmente no fue necesario realizarle una traqueotomía, un procedimiento que los médicos tenían previsto. “Gracias a la gente que rezó, esa pureza de la oración, esa fe fue todo”, señaló, convencida de que las cadenas de plegarias y la energía de quienes acompañaron desde lejos fueron claves para la mejoría de Thiago Medina.

Durante la entrevista, Camilota contó que un episodio personal la había acercado a la espiritualidad y que esa fe se transformó en su refugio cuando su hermano luchaba por su vida. “Aprendí a pedir, a creer. Fue eso lo que me sostuvo”, confesó emocionada.

También aprovechó el espacio para aclarar rumores sobre una supuesta pelea con Daniela Celis, la ex pareja de Thiago Medina. “No estoy peleada con Daniela. Seguimos unidas. Ella estuvo y la sigo considerando mi cuñada”, afirmó, remarcando el vínculo que mantuvieron durante los días más difíciles.

Thiago ya tuvo contacto con sus hijas, Laia y Aimé, a través de una videollamada. “Está más animado, come solo, y eso es muchísimo”, contó Camila, quien además agradeció al personal del hospital de Moreno, “que muchos criticaron, pero que se portó increíble”.

Ahora, la familia enfrenta una nueva etapa. “Viene la rehabilitación y el día a día. Él se ve flaco, pero estuvo 20 días sin comer”, relató Camila, quien no pierde la sonrisa ni la fe. Después del susto, asegura que cada respiración de su hermano es un recordatorio de que los milagros existen.