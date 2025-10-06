Por qué Morena Rial podría salir de la cárcel en las próximas horas

El caso de Morena Rial sumó en las últimas horas un nuevo capítulo. La hija de Jorge Rial, que permanece detenida en el penal de Magdalena, podría recuperar la prisión domiciliaria que le habían revocado días atrás. La información fue dada a conocer en vivo en Mujeres argentinas, donde el panelista Gustavo Méndez reveló los detalles de lo que calificó como una “resolución polémica”.

El anuncio llegó sobre el cierre del programa, cuando Belén Ludueña interrumpió la conversación para dar paso a una noticia de último momento. “Atención, tenemos una información de último momento de la mano de Gustavo Méndez”, señaló la conductora. Acto seguido, el periodista confirmó: “Primicia de Mujeres argentinas, se estaría resolviendo en horas nada más la posibilidad de que Morena Rial deje el penal de Magdalena y vuelva a prisión domiciliaria”.

La novedad generó sorpresa, sobre todo porque la mediática había sido trasladada al penal luego de incumplir algunas de las condiciones impuestas por el juez. Según explicó Méndez, “pasó el primer fin de semana en el penal, algo que Morena Rial no quería, tampoco su abogado Alejandro Cipolla, que eso suceda, me contaron que la pasó bien”.

A pesar de ese intento por mostrarse tranquila, el periodista aclaró que la joven “sigue aislada, no tiene relación con el resto de los pabellones dentro del penal. Tiene mucho miedo, eso sí, y recibió visitas. Aparte de que le darían la prisión domiciliaria nuevamente a Morena Rial, pudo recibir visitas de su amiga Virginia”.

El tema volvió a despertar debate en torno a la situación judicial de la hija del conductor, ya que su regreso al hogar implicaría revertir una decisión que se había tomado apenas unos días antes. “Es una resolución polémica”, insistió Méndez, recordando que “no cumplió con varias cosas que le había pedido el juez para continuar en libertad y no estar en un penal como está sucediendo en este momento”.

Por lo pronto, el periodista también dio a conocer un detalle personal que atravesó la jornada: “Hoy es el cumpleaños de su hijo Amadeo y están esperando para hacer una videollamada a ver si el juez se la concede para que pueda ver a su hijo que está cumpliendo un añito”.

Belén Ludueña cerró el programa remarcando que se trata de una “información exclusiva”, y que en cuestión de horas podría definirse el destino inmediato de Morena Rial. “Bueno, no había cumplido con la terapia y no había conseguido un empleo estable”, recordó la conductora, haciendo referencia a las condiciones que la Justicia había fijado para mantener su arresto domiciliario.

De confirmarse la nueva medida, Morena Rial podría dejar el penal de Magdalena en las próximas horas. Una decisión que, como adelantaron en el ciclo, promete generar polémica dentro y fuera de los tribunales.