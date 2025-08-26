Se filtró la picante reacción de Beto Casella al enterarse que Tamara Pettinato vuelve a El Nueve

La televisión siempre ofrece segundas oportunidades y esta vez la protagonista es Tamara Pettinato, quien regresa a la pantalla de El Nueve luego de un largo tiempo fuera de escena. Su vuelta genera ruido no solo por el contexto en el que se produce, sino también por la repercusión interna que provocó, especialmente en Beto Casella, figura central del canal.

El nuevo ciclo de Tamara Pettinato se llamará DAL (Decime algo lindo), un título que remite directamente a la frase que se viralizó en el polémico video junto al expresidente Alberto Fernández en plena pandemia. En este programa, la conductora se pondrá en el rol de entrevistadora de distintos candidatos políticos de cara a las próximas elecciones.

La noticia, lejos de pasar desapercibida, generó comentarios fuertes puertas adentro de El Nueve. Según relató Marina Calabró en Lanata sin Filtro, Beto Casella no recibió con agrado el anuncio del regreso de su ex panelista. De hecho, su enojo se debe a que siente que la decisión contradice el esfuerzo que él mismo hizo cuando tuvo que tomar distancia de Tamara Pettinato tras aquel escándalo.

Beto Casella, según contaron allegados, recordó que fue él quien “puso el cuerpo” para cuidar a Bendita, el histórico programa que conduce. En ese momento, tanto él como el canal entendieron que la presencia de Pettinato generaba un clima insostenible dentro del ciclo y por eso se resolvió su desvinculación.

El conductor también habría mostrado su malestar porque, lejos de ser informada directamente, se enteró de la vuelta de su ex compañera por los medios. Para él, esa omisión representa un gesto de desautorización hacia su figura, siendo uno de los nombres más fuertes de la emisora.

En su círculo íntimo, incluso, Beto Casella habría lanzado una advertencia muy clara: no quiere bajo ninguna circunstancia que Tamara Pettinato aparezca en Bendita para promocionar su nuevo programa. “Ni borracho voy a permitirlo”, habría dicho, dejando en claro que el vínculo con su ex panelista sigue completamente quebrado.

El enojo de Beto Casella también se entiende en el marco de la importancia que tiene dentro de la grilla de El Nueve. Para muchos, resultó sorprendente que no se lo haya consultado antes o al menos anticipado la decisión. Esa falta de comunicación generó más tensión que la propia noticia del regreso de Pettinato.

La historia entre ambos suma así un nuevo capítulo mediático. Tamara Pettinato vuelve con un proyecto propio y Beto Casella refuerza su posición como figura intocable de Bendita, aunque esta vez con la sensación de que el canal le jugó una mala pasada al no cuidar su lugar frente a una situación tan sensible.