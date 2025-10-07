Por qué Gustavo Cordera canceló su gira y no tocará en Neuquén

Luego de semanas en las que se vio envuelto en sus propias polémicas declaraciones, Gustavo Cordera llamó nuevamente la atención al contar el revés que sufrió en la gira nacional que tenía pactada. Es que el músico comunicó que decidió cancelar todos los compromisos que tenía, entre los que se encontraba un show en Neuquén. La noticia sorprendió a sus fanáticos y dejó una larga lista de fechas en pausa, sin nuevas confirmaciones. Pero, ¿cuál fue el motivo?

El anuncio llegó a través de un video publicado en sus redes sociales, acompañado por un mensaje que decía “Aviso importante”. En esas imágenes, Gustavo Cordera explicó que reprogramará todos los shows que tenía pautados con su banda La Caravana Mágica en distintas provincias, con una sola excepción: la presentación en el estadio Obras, prevista para el próximo 1° de noviembre.

Por el momento, el artista no confirmó nuevas fechas ni aclaró cuándo retomará el tour. Sin embargo, el trasfondo de esta decisión parece estar ligado al clima de controversia que lo rodea desde sus últimas apariciones mediáticas. En las últimas semanas, Cordera fue duramente criticado tras las entrevistas que brindó en el stream Gelatina con Pedro Rosemblat y en el ciclo Otro día perdido con Mario Pergolini (El Trece), donde intentó ofrecer disculpas por las declaraciones sobre violación que realizó en 2016, y que en su momento generaron un repudio generalizado.

En el video donde comunicó la suspensión de la gira, el ex Bersuit dejó entrever que la medida responde a cuestiones institucionales y de seguridad. “Paraná fue cancelado y no sabemos por quién. Tres días antes del concierto devolvieron las entradas. La verdad que siento que no tenemos las garantías institucionales y legales para seguir tocando”, expresó.

Luego, amplió el mensaje y detalló su decisión: “Si no esclarecemos esto entre todos, seguramente puedan hacerlo en un futuro. Y para proteger a los productores que hacen mucho esfuerzo por armar un show, para protegernos nosotros y para protegerlos a ustedes, decidí reprogramar todos los conciertos. El de San Francisco (Córdoba), el de Neuquén, el de Bahía Blanca, el de Caleta Olivia (Santa Cruz)... Y todos aceptaron”.

Con tono más optimista, Cordera destacó que su show en Obras sigue firme y lo describió como un punto de encuentro con sus seguidores. “Lo que sí se hace, porque es mi casa desde el año 92, es Obras, el 1 de noviembre. Ese va a ser un espacio donde vamos a poner toda la energía, todas las canciones, todo el amor que nos tenemos... En ese lugar nos haremos sentir”, aseguró.

El video generó reacciones inmediatas: muchos fans lamentaron la cancelación de las fechas en el interior, mientras otros celebraron que el músico se tome un tiempo para reorganizar su agenda. Lo cierto es que, entre la polémica y la incertidumbre, la gira de Gustavo Cordera quedó suspendida sin fecha, y su presentación en Obras será, por ahora, la única oportunidad para volver a escucharlo en vivo.