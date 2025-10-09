Thiago Medina recibió el alta médica y le pidió matrimonio a Daniela Celis: “Renació el amor”

La historia de Thiago Medina volvió a conmover a sus seguidores, pero esta vez por un motivo lleno de esperanza. Luego de un mes internado tras un accidente de moto que lo dejó al borde de la muerte, el joven recibió el alta médica y aprovechó el momento para dar un paso decisivo: le pidió matrimonio a Daniela Celis, la madre de sus hijas gemelas. El gesto, ocurrido en plena sala de cuidados intermedios, se transformó en un símbolo de renacimiento y amor.

El trágico accidente ocurrió el 12 de septiembre y puso en vilo a sus familiares, amigos y fanáticos. Durante las primeras jornadas, el pronóstico era reservado y las expectativas de recuperación, escasas. Sin embargo, con el paso de las semanas, Thiago Medina sorprendió a los médicos al mostrar una evolución constante, hasta lograr caminar por sus propios medios y recuperar su lucidez, aunque sin recordar los momentos previos al siniestro.

En ese contexto de mejoría, y aún rodeado de equipos médicos, el exparticipante de Gran Hermano decidió darle un nuevo sentido a su vida. Durante una visita de Daniela Celis, acompañada por sus hijas, la emoción se apoderó de la sala: Thiago Medina le propuso casamiento. Según contó Romina Uhrig, amiga cercana de la pareja, “renació el amor y él quiere casarse con ella”.

Romina Uhrig, que mantiene un vínculo cercano con ambos, relató en el programa Se picó cómo se dio la propuesta: “Thiago se despertó, vio a las nenas y al otro día le dijo si quería casarse con él”. Según reveló, Daniela respondió con felicidad y ternura. “Ella lo ama a él, se aman los dos”, aseguró Uhrig, destacando la conexión que volvió a unirlos.

En el mismo programa, Romina celebró los avances del joven y su fortaleza: “Hoy se largó a caminar solo y entiende todo. Se acuerda de todo menos del accidente”. Además, confirmó que la relación se fortaleció tras la experiencia límite: “Él se va a ir a la casa de ella cuando le den el alta”.

Por su parte, Daniela Celis habló en Cortá por Lozano y se mostró prudente, aunque optimista. Entre risas, aseguró que quiere ver cómo sigue todo fuera del hospital: “Yo ya estaba preparando la casa, la medicación y todo. Él me dijo que quiere volver con las nenas, y yo le dije que si quiere, puede hacerlo”.

Lejos de escándalos pasados y con una actitud madura, Daniela Celis dejó en claro qué la une verdaderamente a Thiago Medina. “Es mi familia, el papá de mis hijas. Quiero que tenga la mejor comodidad, voy a estar tranquila así”, expresó con sinceridad. Así, entre la recuperación y el amor, Thiago y Daniela parecen haber encontrado un nuevo comienzo juntos.

Horas más tarde, Daniela Celis compartió en su cuenta de Instagram una historia llena de emoción para anunciar el alta definitiva de Thiago Medina. “¡Llegó el día tan esperado! Esto es gracias a ustedes, a cada profesional, al cielo y a todos los que enviaron fuerzas y energías. Con mucha emoción, lágrimas en los ojos y piel de pollo, les queremos contar que…”, escribió, antes de confirmar que Thiago finalmente regresaba a su hogar.