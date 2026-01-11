En Jeddah, Arabia Saudita; se juega la gran final de la Supercopa de España y el Barcelona empata ante el Real Madrid en el estadio Rey Abdullah Sport City 2 a 2 con goles de Raphina y Robert Lewandowski para los catalanes, Vinicius y Gonzalo García en el club de la capital.

10 Minutos del ST. Como en la primera mitad, la pelota es de Barcelona, pero la amaneza del Madrid se llama Vinicius que es la gran figura de la cancha.

17:12 Comenzó el segundo tiempo.

Sus detractores pueden anotarle como contra las dos situaciones peligrosas que tuvo el Real Madrid en la primera media hora de la etapa inicial, pero lo cierto es que Barcelona terminó empatando el primer tiempo sólo por el poder individual que tiene su rival.

Le tomó 25 minutos sacar el primer remate al arco a los catalanes. Fue Raphina quien sacudió el pie del arquero Courtois desde afuera del área. Antes, Vinicius se había hecho profundo por la izquierda del ataque Merengue, pero tuvo que correr tantos metros a máxima velocidad que llegó sin ángulo para definir. Parecido a lo que le pasó a Gonzalo García poco antes del primer gol de la noche árabe. Todo un aviso de lo que vendía en tiempo de descuento.

Hasta que a los 35 encontraron con un pase cruzado a Raphina ingresando por la derecha y el sudamericano definió mal ante el arquero. Tomó nota muy rápido y al avance siguiente volvió a imponerse por su zona y esta vez sí ajusto el remate cruzado contra el palo izquierdo de Courtois para el 1 a 0 parcial.

Desde ese momento y hasta el pitazo del entretiempo, era un sometimiento catalán, pero en el primer minuto de adición apareció Vinicius y derrumbó todos los análisis a fuerza de talento individual.

Los catalanes respondieron con un gran pase de Pedri en combinación con el ortodoxo movimiento de Lewandowiski para burlar a los centrales rivales y sacar el remate cruzado en el tercer minuto de adición.

Lejos de terminarse, el Madrid tuvo un tiro de esquina dos minutos después, ganó Raúl Ascencio en el salto, la definición dio en el palo y el rebote lo tomó Gonzalo García para el empate transitorio 2 a 2 en un verdadero partidazo.

Acciones del primer tiempo

45+5 Gol del Real Madrid. Gonzalo García a la salida de un tiro de esquina de Gonzalo García. Antes había ganado de cabeza Hiujsen para iniciar la jugada.

45+3 Gol del Barcelona. Lewandowski. Pase de Pedri entre los centrales rivales. Gran movimiento de perfil por parte del delantero alemán.

45+1 Gol de Real Madrid. Jugadón de Vinicius por la izquierda, se metió al área con un caño y definió cruzado.

35 Minutos. Gol del Barcelona. Raphina. A la jugada siguiente en que el extremo brasilero había fallado, esta vez tomó la pelota en tres cuartos de cancha y corrió con el control en su pies. Al pisar el área sacó el remate bajo y cruzado.

34 Minutos. Lo tuvo el Barcelona. Pase entre líneas de izquierda a derecha, el extremo braasilero falló al arco.

26 Minutos. Primer remate al arco del Barcelona. Raphina sacó el intento recostado por la izquierda, desde afuera del área grande. Buena respuesta de Courtois

25 Minutos. Muy contenidos los dos equipos, Barcelona es posesión sin profundidad y el Madrid ya tuvo una contra peligrosa en los pies de Vinicius. 0 a 0.

13 Minutos. La primera de peligro fue para el Real Madrid, de contraataque. Vinicius le ganó a su marca por la izquierda del ataque Merengue y corrió desde mitad de cancha. Se fue quedando sin ángulo y facilitó el achique del arquero Joan García que contuvo la pelota sin complicaciones ante el remate del brasilero.

Síntesis

Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha; Robert Lewandowski. DT: Hansi Flick

Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raúl Asencio, Huijsen, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham; Rodrygo, Gonzalo García y Vinicius Jr. DT: Xabi Alonso.

Goles: PT 35’ Raphina (B), 45+1’ Vinicius (RM), 45+3’ Lewandwoski (B), 45+5’ Gonzalo García (RM).

Cambios: ST 20´ Dani Olmo por Fermín (B), Ferrán Torres por Lewandwoski (B), 21’ Arda Güler por Valverde (RM).

Arbitro: José Luis Munuera Montero.

Estadio: Rey Abdullah Sports City, Arabia Saudita.

La previa

Plagado de figuras en ambos planteles, Barcelona y Real Madrid siempre es el gran atractivo en el mundo del fútbol, y más cuando se trata de una final. Desde las 16hs, ambos se verán las caras por la primera estrella del año, pero que cierra la temporada 2025.

Barcelona llega a la final tras golear 5-0 al Athletic Club de Bilbao en semifinales. El equipo que dirige Hansi Flick, mostró una gran cara en el último partido, y llega como líder de la actual Liga con 4 puntos de ventaja y una seguidilla de nueve victorias consecutivas.

Real Madrid, por su parte, clasificó a la definición muchísimo más trabajo. El equipo de Xabi Alonso venció 2-1 al Atlético de Madrid, arrastrando por momentos, algunos problemas defensivos por ausencias por lesión.

Hansi Flick vs Xavi Alonso, disputa de técnicos

EL último antecedente entre ambos fue en octubre del 2025, cuando el Real Madrid superó de local al Barcelona por 2-1. En el historial, se enfrentaron en 262 partidos, con 106 victorias de Real Madrid y 104 triunfos de Barcelona, a los que hay que sumar 52 empates.

Probables formaciones:

Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha; y Ferran Torres. DT: Hansi Flick

Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham; Rodrygo, Gonzalo García y Vinicius Jr. DT: Xabi Alonso.

Datos del partido:

Horario: 16 horas (Argentina).

Estadio: King Abdullah Sports City, Yeda, Arabia Saudita.

Árbitro: José Luis Munuera.