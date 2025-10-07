Daniela Celis confesó qué debe pasar para volver con Thiago Medina

Después de semanas de incertidumbre y preocupación, Daniela Celis volvió a referirse al difícil momento que atravesó Thiago Medina, el padre de sus hijas. Desde que el joven sufrió el accidente y fue internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, la ex Gran Hermano acompañó cada etapa de su evolución y, en ese proceso, también se replanteó muchas cosas sobre su vínculo con él. Ahora, habló por primera vez de la posibilidad de retomar la relación amorosa que los llevó a tener dos hijas.

Lo cierto es que la relación entre ambos se había dado por terminada a comienzos de mayo. En aquel entonces, Daniela y Thiago decidieron tomar caminos distintos, pero dejaron claro que seguirían unidos por Laia y Aimé, las gemelas que llegaron a sus vidas en enero. Sin embargo, la grave situación de salud que atravesó el joven cambió el rumbo de todo.

Es que, desde que ocurrió el hecho, ella no hizo otra cosa que estar junto a su ex y su familia para apoyarlo en uno de sus momentos más críticos. Ahora que lo peor pasó, ella se muestra cada vez más cercana. En redes sociales y en distintas entrevistas, Daniela no ocultó la angustia que sintió durante la internación, pero tampoco disimuló el afecto que todavía los une. “La vida es así, en un segundo pasa algo y se revoluciona todo. Me han pasado muchísimas cosas en estos 23 días...”, reconoció con sinceridad.

El exparticipante, que continúa recuperándose en una sala de cuidados intermedios, atraviesa una etapa clave. En ese contexto, Celis eligió no poner etiquetas ni hablar de reconciliación inmediata, aunque dejó entrever que no descarta nada. “Entonces entendemos que la situación es muy sensible, estamos todos vulnerables y es delicada, pero sí sabemos también que nos vamos a sentar a charlar cuando él salga a ver qué pasa con todo esto. Y si nos volvemos a enamorar o no y seguimos siendo padres toda la vida”, expresó.

De este modo, la historia entre Thiago Medina y Daniela Celis podría tener un nuevo capítulo en el que su amor se asiente y vuelva a florecer en esta primavera. Aún sin certezas sobre el futuro, lo que quedó claro es que la experiencia los unió nuevamente desde un lugar más profundo. Y, por lo pronto, ella prefiere dejar que el tiempo decida si el amor volverá a ocupar su lugar.