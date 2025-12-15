El ministerio de Seguridad de la Provincia de Neuquén ya cuenta con una flota compuesta por 24 drones distribuidos en Neuquén capital, Chos Malal, Zapala, Cutral Co, Plottier y Añelo. Los equipos son utilizados en operativos de Antinarcóticos, búsqueda de personas desaparecidas, incendios, en eventos institucionales y coberturas especiales.

El ministerio a cargo de Matías Nicolini, avanza en un plan estratégico de modernización tecnológica con la incorporación de drones para el trabajo operativo de las distintas áreas con el objetivo de mejorar la prevención y reforzar la seguridad pública en todo el territorio neuquino.

Las incorporaciones más recientes fueron hace tres meses, de modelos FPV como el Avata 2 y de unidades de alto rendimiento como el Matrice 4T, que renuevan el equipamiento con cámaras RGB (detecta colores primarios) y térmicas (detecta el calor), y amplían las posibilidades operativas, especialmente en escenarios con neblina, oscuridad o condiciones climáticas adversas.

Otros, como el DJI Matrice 210, por el chasis y la configuración de los motores están preparados para vientos fuertes, lluvia moderada y polvo, indispensables en zonas cordilleranas o lugares como Zapala.

Adelantaron que se encuentra en proceso de compra el DJI Dock 3, que es una estación de acoplamiento avanzada diseñada para drones de la serie Matrice 4D y 4TD, concebida para soportar operaciones automatizadas y remotas 24/7. Esto permitiría automatización inteligente, resistencia a las inclemencias del tiempo y detención de obstáculos.

En el caso de la Dirección de Fauna, su director Nicolás Lagos comentó que aprovechan la sinergia de los drones para optimizar: Monitoreo de Animales y Censo Poblacional, Fiscalización y Control (Lucha contra Actividades Ilegales) y Monitoreo de Hábitats y Ambiente.

Parte clave del trabajo es el mantenimiento continuo. Se realizan calibraciones de sensores ópticos, infrarrojos y giroscópicos, ya que pueden desajustarse durante el uso o el transporte. La vida útil promedio de un dron es de cuatro a cinco años, principalmente por el desgaste y la descontinuación de las baterías.

A la par del crecimiento tecnológico, se suman nuevos pilotos. El proceso para incorporar equipos o habilitar pilotos está estrictamente regulado. Cristian Piermarini, suboficial principal del sector de capacitaciones y pruebas detalló que "primero se hace la intervención patrimonial, después se pide el seguro y finalmente la inscripción en la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC), que regula y autoriza los vuelos”.

En situaciones críticas o más complejas, los drones permiten identificar personas, evaluar riesgos y planificar ingresos. En exteriores trabajan con GPS; en interiores, solo con sensores de proximidad al suelo. “En pruebas locales, la señal se mantiene entre 30 y 40 metros, pero depende de los obstáculos”, agregó.

Las posibilidades se amplían también a partir del uso en interiores, especialmente con drones como el Avata o el Mini 4, que vuelan con tecnología inmersiva mediante gafas FPV (es el acrónimo inglés de First Person View, es decir, Visión en Primera Persona). Esta modalidad ha permitido incluso invitar a pobladores locales o conocedores del territorio para asistir durante búsquedas, observando en tiempo real la zona relevada.

Al equipo se suma la experiencia de Cintia Campos, cabo primero y primera mujer piloto de drones de la Policía neuquina. Hizo el primer curso hace cinco años y ha trabajado en el Centro de Monitoreo, ahora forma parte de la División de Informática y Comunicaciones.

La tecnología que utilizan está regulada por la ANAC (Agencia Nacional de Aviación Civil) y, por extensión, por la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional). La habilitación como piloto dura alrededor de tres meses e incluye un estudio psicofísico con médico aeronáutico. En los vuelos, los equipos se conectan vía satélite tanto desde el dron como desde el comando. En la configuración inicial pueden programarse acciones automáticas ante pérdida de señal: regreso al punto de despegue, vuelo estacionario o detención en el lugar, según el contexto operativo.

Los drones funcionan dentro de parámetros estrictos: altura máxima de 120 metros, alcances técnicos que pueden superar los 14 kilómetros (aunque siempre se opera con línea de vista); rangos climáticos entre –30°C y +50°C. Los costos varían desde los 2 millones hasta los 17 millones de pesos, según la complejidad del equipo.