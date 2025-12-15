Después de días marcados por la exposición pública, los chats virales y una escalada de violencia que sorprendió incluso a su propio entorno, Homero Pettinato decidió hablar desde otro lugar. Lejos del sarcasmo habitual y del personaje mediático, el conductor aprovechó el contacto con los medios para expresar arrepentimiento sobre lo que se filtró de sus dichos a Sofía “La Reini” Gonet y dejar al descubierto un costado mucho más frágil.

Visiblemente afectado, Homero Pettinato no intentó relativizar lo ocurrido. “Estoy muy mal, muy triste. Estoy muy avergonzado por cosas que yo mismo dije”, confesó, reconociendo que el impacto de releer sus propios mensajes fue más fuerte de lo que imaginaba. Esa autocrítica marcó el eje de su descargo y dejó en claro que atraviesa un momento personal delicado.

En ese mismo sentido, explicó cómo tomó dimensión del daño que generaron sus palabras. “Me leí a mí mismo en los chats y me di cuenta que estaba en cualquiera por las cosas que le decía a una mina que amo”, admitió, dejando en evidencia que el conflicto no solo fue público, sino también profundamente interno y emocional.

El escándalo estalló cuando Sofía Gonet publicó capturas de conversaciones privadas que rápidamente circularon en redes sociales. En ese contexto, Homero Pettinato sostuvo que la difusión no fue inocente. “Ella actuó de una manera maliciosa y sacó una captura para publicarla con la intención de hacerme quedar como un maltratador y un violento”, afirmó, aunque se ocupó de marcar un límite inmediato.

Lejos de justificarse, fue contundente al asumir su responsabilidad. “No justifica mis palabras para nada. Uno no tiene que entrar en ese círculo de violencia y responder de esa manera nunca”, expresó, reconociendo que, pese a haber soportado insultos durante mucho tiempo, su reacción fue errada. “En esta pelea exploté”, resumió, señalando el punto exacto de quiebre.

Ese reconocimiento lo llevó a tomar una decisión personal. “Tengo la obligación, por salud mental, de soltar este vínculo, que escaló a niveles de violencia que no me representan y no tengo ganas de tener en mi vida nunca”, dijo, dejando en claro que el cierre no es solo mediático, sino también emocional y necesario.

Pettinato también reveló que, hasta hace pocos días, el vínculo seguía activo. “Ya no hablábamos de volver, pero teníamos reencuentros. Nos íbamos a ver el domingo post Martín Fierro”, contó, mostrando cuán reciente y confusa era todavía la relación. En ese proceso, destacó el rol de su entorno y el consejo insistente de su hermana: “Ella siempre sufrió mucho escuchándome y me decía que me aleje de Sofía”.

Por último, Homero Pettinato pidió frenar la escalada de agresiones en redes. “Espero que tengan cautela y cierta piedad con los dos. La pasamos como el ort*”, expresó, consciente del nivel de exposición que atraviesan ambos. Y cerró con un deseo claro: “Espero que esto se termine acá y que podamos pasar la página, porque si no va a ser cada vez peor”.