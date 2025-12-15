El mundo del fútbol se vio sacudido por una noticia que surgió en las últimas horas. Según reveló el periodista François Gallardo en el programa El Chiringuito de España, el príncipe saudí Mohammed Bin Salman estaría dispuesto a ofrecer 10 mil millones de euros para hacerse con la propiedad del Barcelona FC. Esta propuesta se enmarca dentro de la estrategia de expansión deportiva que Arabia Saudita viene desarrollando desde hace años, tras haber atraído a su liga local a estrellas internacionales como Cristiano Ronaldo y Sadio Mané. La adquisición del club catalán representaría un paso monumental para consolidar su presencia en el fútbol mundial.

La situación financiera del Barcelona justificaría, en teoría, el interés saudí. Gallardo señaló que la institución culé arrastra una deuda superior a los 2500 millones de euros, una cifra que parece imposible de saldar en el corto plazo. La oferta de Bin Salman no solo permitiría liquidar ese déficit completamente, sino que además inyectaría recursos suficientes para tomar el control total del club y relanzar su proyecto deportivo.

La noticia se viralizó en todo el planeta

Sin embargo, el principal obstáculo para concretar esta operación radica en la estructura de propiedad del Barcelona. A diferencia de otros clubes europeos, el Barça pertenece a sus socios, quienes tienen poder de decisión sobre el futuro de la institución. Esta particularidad hace que cualquier intento de venta a manos extranjeras enfrente una resistencia prácticamente insalvable por parte de los miembros, quienes difícilmente aceptarían ceder el control del club.



Detrás de esta iniciativa se encuentra el Fondo de Inversión Pública (PIF), motor de la expansión del fútbol saudí en occidente y principal interesado en adquirir el equipo catalán. La única alternativa viable sería una operación parcial: separar el área de entretenimiento de la estructura futbolística, permitiendo al PIF invertir capital sin intervenir en la gestión deportiva ni en las decisiones del día a día. A pesar de que la intención existe, la posibilidad de que esta operación se concrete es muy baja debido al modelo de propiedad del Barcelona.