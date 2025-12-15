Luego de la derrota en la final del Torneo Clausura frente a Estudiantes por penales, Racing encamina la renovación de Gustavo Costas por un año más, pensando en lo que será el 2026. La dirigencia encabezada por Diego Milito se contactó con el DT, cuyo vínculo vence a fin de año, y a falta de la reunión que confirme la continuidad del vínculo las partes están cerca de acordar. Eso sí, más allá de los términos económicos el entrenador pidió reforzar el plantel de la Academia de cara al futuro.

La Comisión Directiva había decidido ofrecerle una extensión al entrenador tras la eliminación en semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo, en señal de respaldo. Sin embargo, Costas prefirió aguardar hasta el cierre del torneo para tomar una decisión. Ya con el año finalizado, se espera la reunión para definir su continuidad, que en principio sería por un año más aunque algunos medios partidarios de Racing indicaron la chance de que este nuevo contrato sea hasta diciembre de 2027.

De cara a la próxima temporada, el conjunto de Avellaneda pretende reforzarse con el objetivo de mantenerse competitivo. Con las salidas confirmadas del neuquino Gabriel Arias y del roquense Facundo Mura, que continuará su carrera en Inter Miami, la prioridad estará en reforzar la defensa, además de mantener a otras figuras clave como Santiago Sosa, pretendido por Flamengo. Otras posibles ventas que la CD tiene que evaluar son las de Gastón Martirena y Juan Ignacio Nardoni.

Qué dijo Costas tras la derrota en la final

Visiblemente dolido por la caída en penales ante Estudiantes, el entrenador se sinceró: “Me duele muchísimo perder este título teniéndolo tan cerca. Agradezco a este grupo que dejó todo como en todos los partidos. Hasta pienso que merecimos ganar, pero el fútbol es así y no lo supimos mantener”. Además, dejó en claro sus ganas de haber levantado algún título más que la Recopa Sudamericana este año: "Pienso que podríamos haber llegado a ganar algo más. Yo dije que venía a ganar y no a competir... me quedo en deuda".