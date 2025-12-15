El gremio de controladores aéreos ATEPSA confirmó el cronograma de paros que afectará vuelos nacionales e internacionales en los días previos a las fiestas de Fin de Año, una decisión que vuelve a encender la alarma en el sector aerocomercial por el impacto directo sobre miles de pasajeros en una de las épocas de mayor movimiento del año.

La ratificación de la medida se conoció pese a que la Secretaría de Trabajo convocó a una nueva audiencia para el miércoles 17 de diciembre a las 10 de la mañana, en un intento por destrabar el conflicto con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). Desde el Gobierno nacional cuestionaron con dureza la decisión sindical y calificaron el paro como “ilegítimo y extorsivo”, al considerar que no responde a reclamos laborales sino a intereses políticos.

Fuentes oficiales advirtieron que la postura del gremio busca generar daño en pleno período festivo, afectando a pasajeros, trabajadores y al normal funcionamiento del sistema aéreo. En ese sentido, remarcaron que EANA mantiene abierta la instancia de diálogo y continúa trabajando para evitar la paralización de vuelos durante las celebraciones de fin de año.

Según señalaron desde el Ejecutivo, en la audiencia virtual realizada el 12 de diciembre, ATEPSA habría intentado dar por finalizadas de manera unilateral las negociaciones para avanzar directamente con las medidas de fuerza. También recordaron que, aun con un acuerdo paritario vigente alcanzado en noviembre, el gremio ya había impulsado acciones que afectaron vuelos de carga, suspendieron capacitaciones y frenaron tareas de mantenimiento técnico.

El cronograma de paros confirmado por ATEPSA comenzará el martes 17 de diciembre, de 8 a 11, con impacto en los despegues de vuelos de cabotaje. La segunda medida se realizará el jueves 18, entre las 16 y las 19, nuevamente sobre vuelos nacionales. El tercer paro está previsto para el martes 23 de diciembre, de 19 a 23, en la antesala de Nochebuena.

La conflictividad se extenderá luego al período posterior a Navidad. El cuarto paro fue fijado para el sábado 27 de diciembre, de 14 a 17, y afectará vuelos internacionales en todos los aeropuertos del país. Finalmente, el cronograma culminará el lunes 29 de diciembre, de 8 a 11, con una medida que impactará sobre toda la aviación, tanto nacional como internacional.

Desde el gremio sostienen que el conflicto se originó por incumplimientos de acuerdos y falta de diálogo desde 2024, mientras que aclararon que quedarán exceptuadas de las medidas las operaciones en emergencia, los vuelos sanitarios, humanitarios, de Estado y de búsqueda y salvamento.