El gobierno de la provincia de Buenos Aires avanzará con un cambio en el esquema de subsidios energéticos que impactará directamente en los usuarios que residen en barrios cerrados. La medida comenzará a regir desde enero de 2026 y apunta a redefinir los criterios de acceso a la asistencia estatal, manteniendo el beneficio únicamente para los sectores de menores ingresos.

El anuncio fue realizado por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, durante su habitual conferencia de prensa, donde confirmó que los hogares ubicados en urbanizaciones privadas dejarán de recibir subsidios en las tarifas de energía. En contrapartida, las zonas más vulnerables continuarán contando con el acompañamiento del Estado provincial.

Desde el Ejecutivo remarcaron que para acceder o conservar la tarifa social será obligatorio inscribirse en el padrón correspondiente. El trámite será un requisito tanto para quienes soliciten el beneficio por primera vez como para aquellos usuarios que ya lo perciben y deseen mantenerlo.

De acuerdo a datos oficiales, la eliminación del subsidio alcanzará a 79.500 usuarios, distribuidos en 66.900 viviendas del Gran Buenos Aires y 12.600 en el interior provincial. La decisión se enmarca en una estrategia de optimización de los criterios de inclusión y exclusión, en línea con las modificaciones previstas en la política energética.

Hasta ahora, el sistema de segmentación contemplaba tres niveles según los ingresos del hogar: usuarios de altos ingresos sin subsidios, sectores de bajos ingresos con bonificaciones de hasta el 65% sobre el consumo mensual y un segmento intermedio con ayudas parciales. Con el nuevo esquema, esa estructura será reemplazada por dos categorías.

Por un lado, se establecerán los hogares con subsidio, que incluirán a quienes tengan ingresos inferiores a tres canastas básicas y recibirán ayudas diferenciadas según la época del año. Por otro, quedarán los hogares sin subsidio, que superen ese umbral de ingresos y no contarán con asistencia estatal. La iniciativa forma parte de la política impulsada por el gobernador Axel Kicillof para focalizar los recursos públicos en los sectores que más lo necesitan.