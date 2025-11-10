Jennifer Aniston puso fin a casi siete años de discreción en su vida amorosa al presentar públicamente a su nueva pareja, Jim Curtis, a sus cerca de 45 millones de seguidores en Instagram durante el último fin de semana.

La actriz de 54 años compartió una imagen en blanco y negro donde ambos aparecen abrazados en un gesto romántico que acompañó con un sentido mensaje: "Feliz cumpleaños, mi amor. Apreciado". Esta publicación, que celebra el cumpleaños de Curtis, superó el millón y medio de 'me gusta', reflejando la gran expectativa y apoyo de sus fans.

Los rumores sobre este vínculo comenzaron varios meses atrás, cuando la pareja fue vista disfrutando de un paseo en yate durante el verano y compartiendo cenas íntimas en Malibú, lo que despertó la curiosidad de los medios y seguidores de la actriz.

El nuevo novio de Jennifer Aniston

Jim Curtis es conocido fuera del mundo del espectáculo por su trabajo como hipnoterapeuta, coach transformacional y autor de libros enfocados en la salud y el bienestar personal. Su trayectoria incluye roles de liderazgo en compañías destacadas como WebMD y Everyday Health, firmas de referencia en el sector de la salud.

De acuerdo con fuentes estadounidenses, Jennifer Aniston estaba familiarizada con la labor de Curtis e incluso había leído algunas de sus publicaciones antes de que comenzara su relación sentimental, lo que sugiere una conexión profunda basada en intereses compartidos más allá de lo romántico.