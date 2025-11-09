La cuenta regresiva ya empezó para Cami Homs, que vive los últimos meses de embarazo en un clima de calma, ilusión y mucha ternura. A pocas semanas de convertirse en mamá junto a José Sosa, la modelo compartió con sus seguidores una imagen que conmovió a todos: la primera ecografía en la que se puede ver claramente el rostro de su hija.

Desde su cuenta de Instagram, donde la siguen más de un millón de personas, Cami Homs publicó la foto tomada durante un control médico y acompañó la imagen con una frase breve pero llena de emoción: “Porfi, esa carita”, escribió, junto a un emoji de corazón. En la pantalla del ecógrafo se distingue el perfil de la pequeña Aitana, ya con sus rasgos definidos, lo que generó una ola de ternura entre sus seguidores.

La publicación rápidamente se llenó de mensajes cariñosos, felicitaciones y deseos para esta nueva etapa. Muchos destacaron el brillo en los ojos de la modelo, que se muestra cada día más conectada con el embarazo. En la historia que compartió, se la ve recostada en la camilla, sonriente, mientras observa la imagen de su beba por primera vez.

La llegada de Aitana está prevista para enero, y según contó la propia Camila, todo avanza “con total normalidad”. La modelo atraviesa el séptimo mes de embarazo y mantiene una rutina tranquila en Buenos Aires, acompañada por su pareja, el futbolista José Sosa, con quien convive desde hace más de un año.

Hace pocas semanas, ambos habían anunciado el nombre de su hija con una producción de fotos profesional, en la que se los vio radiantes y unidos. “Estamos felices, contando las semanas”, había dicho Cami Homs, dejando ver la ansiedad lógica de la espera.

Si bien tanto ella como Sosa ya son padres por separado, esta será la primera hija en común, un paso que consolidó el vínculo y que los encuentra compartiendo cada etapa con mucha ilusión. En sus redes, Cami suele mostrar fragmentos de su día a día, entre sesiones de fotos, preparativos para la llegada del bebé y momentos en familia.

El gesto de publicar la ecografía fue, sin dudas, una forma de compartir con sus seguidores la emoción más pura de esta etapa: la de ver por primera vez el rostro de quien está por cambiarles la vida para siempre. Y, a juzgar por la reacción del público, esa imagen ya se convirtió en una de las más dulces del año.