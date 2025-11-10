Este lunes 10 de noviembre, Moria Casán volvió a la televisión con su nuevo programa La Mañana de Moria por eltrece, marcando un esperado regreso a la pantalla en un horario poco habitual para ella: las mañanas.

Fiel a su estilo particular, la conductora inició el ciclo con un monólogo que combinó humor, elementos de su historia personal y su característico glamour. Con ironía, se dirigió a la audiencia preguntando: “¿Qué hacés a las 9 de la mañana en la tele? Si todos dicen que vos jamás te levantás temprano, please”.

En un juego teatral, se respondió a sí misma: “Ay, pero por favor, ¿qué decís? Ridícula, por favor. Siempre me levanto temprano. Por eso estoy acá conduciendo por primera vez la mañana del 13, baby”.

Los dichos de Moria tras su regreso a la TV

Moria destacó la importancia simbólica y emocional de su regreso al canal donde comenzó su carrera hace más de cinco décadas: “Estoy feliz de estar en esta casa impresionante. Yo debuté en este canal hace 55 años con el gran José Marrone. Volver ahora con un programa mío es muy auspicioso, porque el 13 tiene algo energético”.

Además, la diva compartió una faceta más profunda y espiritual al revelar que ha estado estudiando la Kabbalah, una filosofía metafísica que le aportó nuevas herramientas para entender su vida. “Podés modificar tu pasado a través de la física cuántica, baby. Y nosotros, en noviembre, empezamos el año nuevo. ¡Estamos adelantados!”, explicó.

Con un público que acompañó entre risas y aplausos, Moria cerró su presentación con un mensaje optimista y lleno de energía: “Todo el mundo estaba preocupado, ¿cómo Moria que trabaja de noche va a estar a la mañana? Acá estamos. Soy gánica, soy sana, soy feliz. Se trabaja y se disfruta. Esto es otra cosa, otra energía. Va a haber de todo, y ya lo verán”.

El programa cuenta con un panel diverso y destacado integrado por Federico Seeber, María Fernanda Callejón, Cinthia Fernández, Gustavo Méndez, Amalia Díaz Guiñazú, Nazarena Di Serio, Valentina Salezzi, Mercedes Ninci y el doctor Guillermo Capuya, que aportan distintas miradas y contenidos.

En paralelo, durante su participación en la Gala solidaria del Hospital Rivadavia, Mirtha Legrand se refirió a la incorporación de Moria a la señal con su nuevo ciclo: “Bienvenida sea Moria”. Sin embargo, descartó la posibilidad de participar en su programa al afirmar con contundencia: “No, no voy a otro programa”.