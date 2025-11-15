Silvina Escudero atraviesa un momento de profunda renovación, marcado por un logro académico que decidió compartir con emoción en sus redes sociales. Tras cuatro años de dedicación, concluyó la carrera de Locución, una formación que inició con el firme deseo de reinventarse y que hoy se convirtió en una pieza clave de su nueva etapa. En su mensaje, dejó entrever cuánto significó este desafío personal, destacando la valentía de retomar un sueño que había quedado pendiente.

En su reflexión, Silvina Escudero recordó que no es la primera vez que se embarca en un camino universitario. Antes del salto definitivo al mundo del espectáculo, había comenzado la carrera de Veterinaria, una vocación que sostuvo durante cinco exigentes años. Sin embargo, las oportunidades laborales en el ámbito artístico la llevaron a tomar la difícil decisión de abandonar esas materias, ya que la exigente vida arriba del escenario hacía imposible sostener ambos mundos.

El reciente logro cobra aún más relevancia porque retomar los estudios no fue para nada sencillo. Con honestidad, reconoció que la edad, la falta de tiempo y las múltiples obligaciones laborales y personales fueron obstáculos constantes. Sin embargo, nada de eso fue suficiente para detenerla. La determinación de abrir una nueva puerta en su carrera resultó más fuerte que cualquier dificultad, y así lo hizo saber en su emotiva publicación.

Con una mezcla de orgullo y alivio, aseguró que esta formación no solo la hizo crecer profesionalmente, sino que también fortaleció su confianza. Señaló que esta etapa le enseñó la importancia de escuchar sus propios deseos, incluso cuando la rutina parece empujar hacia otro lado. Su mensaje transmite una convicción clara: siempre se puede volver a empezar.

Entre los recuerdos que compartió, evocó una frase que repetía junto a su hermana en las clases de Danzas Escudero: “Con esfuerzo, perseverancia y pasión, todo se logra en la vida”. Ese mantra, que tantas veces transmitió a sus alumnos, hoy vuelve hacia ella como un recordatorio de la potencia de la disciplina y el compromiso.

El presente la encuentra transitando los últimos exámenes, que rendirá en los próximos días, mientras se prepara para recibir en diciembre el habilitante que certificará oficialmente su título como locutora.

Escudero cerró su mensaje agradeciendo a quienes la acompañaron y dejando una reflexión que define su actualidad: el futuro no se espera, se construye con entrega y constancia.