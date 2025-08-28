“No fue el único”: Silvina Escudero hizo una dura confesión sobre su lucha para ser madre

Silvina Escudero volvió a abrir su corazón frente a las cámaras y, esta vez, lo hizo con una confesión que dejó en silencio al estudio. A sus 41 años, la bailarina y conductora reconoció que su sueño de convertirse en madre ha estado marcado por pérdidas y momentos de angustia que todavía le resulta difícil procesar.

Durante el verano de 2024, Silvina Escudero había contado por primera vez que había sufrido la pérdida de un embarazo de 14 semanas. Ese relato había conmovido profundamente a sus seguidores y al público en general, ya que reflejaba con crudeza el dolor de atravesar una situación tan íntima y devastadora. Sin embargo, en aquel entonces decidió no ahondar demasiado en el tema y se refugió en la discreción.

El último miércoles, en una charla en “Bondi Live”, programa conducido por Nazarena Vélez, su hija Bárbara y la periodista Laura Ubfal, la artista sorprendió con un testimonio todavía más desgarrador. Allí confesó que no se trató de un único episodio, sino que hubo otras pérdidas que eligió no visibilizar.

“Vengo de años muy duros, de mucho dolor. A veces muestro una sonrisa, pero no siempre hay alegría detrás de ella”, expresó con total sinceridad. Y cuando le preguntaron si hablaba de su búsqueda para ser madre, no dudó en responder que sí: “Conté una historia, pero no fue la única”.

Silvina Escudero también reveló que, tras compartir su experiencia, muchas personas comenzaron a acercarse a ella a través de mensajes en redes sociales. Algunos incluso eran hombres que le pedían consejos para acompañar a sus parejas en medio de un duelo similar. “Me escriben partidas al medio, sin saber cómo sostener a sus mujeres. Es muy fuerte, porque entendí que no estaba sola en esto”, compartió.

En ese mismo espacio, reconoció que durante mucho tiempo priorizó su deseo de convertirse en madre antes que cualquier otro proyecto personal o profesional. “Me sometí a varios tratamientos y es durísimo. El cuerpo de la mujer queda expuesto a mucho, y yo trabajo con mi cuerpo, eso también me pasó factura”, relató con honestidad.

A pesar de la tristeza acumulada, Silvina Escudero intenta hoy encontrar un equilibrio. Sabe que la búsqueda continúa, pero también que su vida no puede detenerse por completo. “Quiero recuperar a la Silvina que disfrutaba de su trabajo. Estoy aprendiendo a aceptar que no todo sale como lo imaginamos”, confesó.

Con esta apertura, Silvina Escudero dejó un mensaje profundo: detrás de cada sonrisa televisiva puede esconderse una batalla silenciosa, y animarse a contarla es también una forma de sanar.