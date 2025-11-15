Oriana Sabatini decidió dedicarle a Paulo Dybala un saludo de cumpleaños que rápidamente se volvió viral. Con motivo de los 32 años del futbolista, la cantante y actriz compartió en Instagram un posteo cargado de fotos y palabras llenas de cariño. En un momento clave de sus vidas, la pareja mostró una vez más la unión y la felicidad que atraviesan mientras esperan a su primera hija.

En su mensaje, Oriana Sabatini comenzó con un tierno “Feliz cumpleaños a mi baby daddyyyyyyyyy”, acompañado de un deseo profundo de que este nuevo año encuentre a Paulo Dybala en calma y abrazando tanto lo conocido como lo que está por venir. Sus palabras buscaron transmitirle apoyo en esta nueva etapa, dejando en claro que el futuro los ilusiona a ambos por igual.

La frase que más conquistó a los seguidores fue aquella en la que Oriana Sabatini recordó que este es el “último añito siendo solo dos”. Con humor y emoción, agregó que la bebé también se sumaba al saludo, asegurando que había dado una patadita mientras escribía el mensaje. Este detalle despertó ternura entre los fans, que celebraron el gesto en los comentarios.

El momento que viven Oriana Sabatini y Paulo Dybala no podría ser más especial. A dos meses de celebrar su primer aniversario de casamiento, la pareja anunció que está en la dulce espera, y desde entonces se muestran radiantes. La llegada de su hija generó una ola de mensajes positivos y una atención constante por parte del público.

Entre los miles de comentarios que recibió la publicación, destacó la respuesta de Paulo Dybala, quien expresó: “Te amo en cada momento!! Ustedes son el mejor regalo que puedo hoy tener”. Sus palabras sellaron un intercambio de amor que marcó el tono del festejo y emocionó aún más a sus seguidores.

Catherine Fulop, madre de Oriana, tampoco quiso quedar afuera. Con la alegría de quien está pronta a convertirse en abuela, le escribió a su yerno un mensaje lleno de buenos deseos y destacó la belleza de las palabras de su hija. Su comentario sumó calidez a la celebración.

En medio del entusiasmo general, volvió a surgir la intriga por el nombre elegido para la bebé. Oriana Sabatini confesó hace un tiempo que está inspirado en un personaje de una serie que le gusta muchísimo, pero aseguró que no lo revelará hasta el nacimiento, manteniendo a todos expectantes.

Para completar el día especial, muchos recordaron el festejo reciente de Paulo Dybala en la cancha, cuando celebró un gol con el gesto clásico de los futbolistas que esperan un hijo. Oriana Sabatini compartió las imágenes de ese momento, dando cierre a un cumpleaños cargado de emoción, amor y una expectativa que crece día a día.