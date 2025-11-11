A meses de haber confirmado su primer embarazo junto a Paulo Dybala, Oriana Sabatini decidió hablar desde un costado mucho más real que el que suele verse en las redes. Lo hizo durante una entrevista en Sería Increíble, el programa de Olga, donde se sinceró sobre lo difícil que fue aceptar los cambios físicos y emocionales de esta etapa.

Lejos de los posteos perfectos, la artista eligió contar lo que le pasa de verdad. “Hubo un momento de estos meses donde mi cuerpo se veía igual a cuando yo tenía mis peores atracones. Para mí fue re difícil aceptar que no era que estaba teniendo atracones, yo estaba comiendo normal... y era porque estaba embarazada”, expresó con la voz entrecortada.

Sus palabras resonaron entre los oyentes. Oriana Sabatini lleva años hablando abiertamente sobre los trastornos de la conducta alimentaria que atravesó, y esta vez quiso mostrar cómo esos recuerdos aún la acompañan. “Nunca se me cruzó por la cabeza no comer o hacer cosas raras que hacía en mis momentos de locura de TCA. Es frustrante esta sensación de culpa, de no estar tan feliz todos los días como parece en redes”, admitió.

La cantante explicó que continúa en tratamiento y que la terapia la ayuda a sostener este proceso con otra mirada. Aun así, no negó que a veces la invaden los miedos y la exigencia de mostrarse bien todo el tiempo. “Es un aprendizaje diario —reconoció—, porque la mente va más rápido que el cuerpo”.

También reflexionó sobre lo que implica aprender a quererse desde otro lugar. “Cuando vivís casi toda tu vida odiándote, es difícil aprender a querer algo que va a nacer de tu propio cuerpo. Entender que podés querer algo que nace de vos, es una banda”, dijo, dejando al estudio en silencio.

El público respondió con mensajes de apoyo y admiración por su honestidad. En medio de la exposición, Oriana Sabatini sigue eligiendo mostrarse sin filtros: una mujer sensible, fuerte y en pleno proceso de cambio. Y aunque repite que no está “tan feliz todos los días”, su sinceridad la volvió, una vez más, una voz distinta dentro del mundo del espectáculo.