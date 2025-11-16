El reconocido humorista y actor Coco Sily (61) contrajo matrimonio con Chimi Meza (46), coach ontológica y columnista de radio, en una ceremonia realizada este domingo al mediodía en un salón al aire libre de Berazategui.

La historia de amor comenzó en los pasillos de la radio, cuando Chimi participaba en el programa de Sily con una columna sobre gestión emocional. Con el tiempo, la amistad se transformó en complicidad, y hoy es un vínculo consolidado. “Nos conocimos en la radio… me pareció una persona luminosa”, declaró el propio Sily al hablar de ese inicio.

El actor le propuso matrimonio el 20 de diciembre del año pasado —fecha que coincide con el cumpleaños de Chimi—, durante unas vacaciones en Bonito Paraíso, Brasil, donde la pareja decidió formalizar su compromiso.

Detalles de la boda

La ceremonia tuvo lugar en el salón “La Paloma Eventos”, en Berazategui, y se realizó al aire libre alrededor de las 13 horas.

La madrina fue la conocida figura del espectáculo Lizy Tagliani, quien acompañó a la novia como amiga de toda la vida.

Acompañaron la celebración amigos del medio, la familia de ambos y una ambientación pensada para el día: vestido blanco para la novia, rito mediodía, “festejo del amor” con una vibra de celebración consciente y madura.

Aunque se casan, la pareja aclaró que por ahora no convivirán, cada uno mantiene su hogar y disfrutan del vínculo sin apuro

Enfoque humano detrás del evento

Lo que hace destacable esta boda más allá del hecho mediático es la narrativa de una pareja que elige casarse no por obligación sino por decisión consciente, en una etapa de vida donde ambos tienen trayectoria, compromisos y claridad. Chimi lo resume: “Somos un equipo en muchos aspectos… y nos queremos disfrutar este momento”. por su parte, Sily comenta: “Es esperanzador para un hombre de 60 años poder volver a enamorarse”

La diferencia de edad —ella 46, él 61— no parece una barrera sino una riqueza: “Nos complementamos”, dice Chimi, destacando que la relación madura tiene otro ritmo.

¿Qué sigue?

La luna de miel no tiene fecha exacta aun, pero los novios adelantaron que repetirán su paraíso brasileño (Bonito Paraíso) como destino para celebrar el inicio de esta nueva etapa.

Además, el evento promete repercusión en redes, prensa y para los fans del humorista, que lo ven ahora en una faceta más personal. Más allá del stand-up, la radio y la televisión, esta boda muestra otro ángulo de Coco Sily: el de un hombre que opta por festejar el amor con respeto, compañerismo y ganas de comparti