Para Momi Giardina, este año llegó con un logro que supera cualquier proyecto laboral. Tras meses de trabajo, mudanzas y decisiones rápidas, la artista finalmente se instaló en el departamento que soñaba y que decidió remodelar por completo. El proceso, lejos de ser silencioso, lo compartió paso a paso con sus seguidores, que celebraron cada avance junto a ella.

La compra de la propiedad fue todo menos tradicional. Según contó en redes, no hubo análisis prolongados ni recorridas interminables. “Fue una compra impulsiva, vi el video en TikTok y me enamoré al instante”, reveló entre risas. Ese flechazo inicial terminó llevándola a un espacio amplio y moderno ubicado en Palermo, un barrio que combina su energía urbana con la calma de calles arboladas.

A primera vista, el departamento llama la atención por su estética contemporánea y su impronta industrial. Techos altos, ventanales enormes y una paleta neutra marcan el clima general del hogar. Grises suaves, blancos luminosos y madera clara conviven con detalles metálicos que aportan carácter. La luz natural entra en cascada y atraviesa toda la planta principal, creando una sensación de amplitud que resulta difícil de replicar artificialmente.

El living es el corazón de la casa. Allí, Momi Giardina apostó por una decoración sobria pero contundente, con paredes oscuras que generan profundidad visual y muebles claros que equilibran el espacio. El gran ventanal aporta una perspectiva abierta hacia la ciudad, mientras que la chimenea a leña y un sillón amplio invitan al descanso. El resultado es una combinación de minimalismo, calidez y personalidad.

Uno de los rincones que más entusiasmo le generó es el vestidor que decidió armar en una de las habitaciones. “Mi casa nueva en proceso, una habitación la convirtieron en vestidor y no entienden las cosas increíbles que hacen”, escribió al mostrar parte del trabajo del equipo de diseño. Estanterías a medida, iluminación estratégica y organización milimétrica hacen de ese ambiente un espacio funcional y elegante.

La artista también compartió detalles sobre cómo eligió los materiales, las texturas y los objetos que terminan de darle identidad al departamento. Apuesta por lo simple, lo práctico y lo visualmente coherente. No busca llenar los ambientes de accesorios, sino destacar cada rincón con pocos elementos bien elegidos.

Con la obra casi finalizada, Momi Giardina vive una etapa de plenitud. Su nuevo hogar es más que un lugar para dormir. Es una síntesis de su presente, de su búsqueda estética y de la libertad creativa que atraviesa todas sus facetas. “Estoy muy feliz, están quedando cosas increíbles”, expresó en uno de los últimos videos que compartió, orgullosa de un espacio que hoy refleja quién es.