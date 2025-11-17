La presencia de Fabiola Yáñez en La Noche de Mirtha generó un clima de tensión desde el primer minuto. No solo por el contexto de su denuncia por violencia de género presentada en 2024, contra Alberto Fernández, sino porque, por primera vez ante cámaras, decidió profundizar en los detalles del episodio que afirma haber sufrido durante los últimos meses de su relación con el expresidente. Su relato, crudo y sin rodeos, dejó al estudio en un silencio absoluto.

Fabiola Yáñez recordó el momento en el que, según su testimonio, un golpe le provocó un hematoma visible en el ojo, además de marcas en los brazos. Explicó que la situación quedó registrada en fotos tomadas por profesionales que acudieron a la residencia oficial, imágenes que luego se viralizaron por la relevancia pública de ambos. “Ese ojo existió”, sostuvo, evitando cualquier ambigüedad.

Fabiola Yáñez describió que el hecho habría ocurrido después de una discusión íntima, cuando un movimiento brusco derivó en el golpe que la dejó dolorida y alarmada por la hinchazón inmediata. “Me puse hielo y traté de entender qué había pasado, mientras él actuaba como si nada”, relató con evidente incomodidad. Según señaló, ese episodio fue uno de los más graves de un período marcado por tensiones constantes.

Uno de los pasajes que más sorprendió a la mesa fue la intervención de los médicos que acudieron a verla. De acuerdo con su relato, ninguno obtuvo una explicación clara por parte del entonces mandatario, aunque él habría intentado justificarlo tibiamente como un “golpe involuntario”. Para Fabiola Yáñez, esa actitud fue clave para dimensionar la dinámica en la que estaba atrapada.

Ante la pregunta directa de Mirtha Legrand sobre la frecuencia de estos episodios, su respuesta fue contundente: “Sí, pasaba”. Sin elevar el tono, pero con firmeza, aseguró que esos incidentes no fueron aislados y que se intensificaron con el tiempo. La confesión dejó ver un patrón que, según expresó, ella misma tardó en reconocer por completo.

También habló del miedo, del silencio y del desgaste emocional que —dijo— cargó durante años. “No es tan simple preguntar por qué una mujer soporta tanto. Hay manipulación, humillaciones, destratos… cada una tiene su tiempo para reaccionar”, expresó, intentando poner en palabras un proceso que, según destacó, es más complejo de lo que muchos imaginan.

El testimonio de Fabiola Yáñez contrasta de lleno con las declaraciones recientes del expresidente, quien en una entrevista con un canal de streaming volvió a negar todas las acusaciones. Alberto Fernández insistió en que las fotos son falsas y que los chats presentados en la causa fueron manipulados. Además, sostuvo que incluso solicitó peritajes para demostrar la autenticidad de su dispositivo móvil.

Por último, el exmandatario sugirió que la denuncia podría responder a motivaciones políticas vinculadas a sus medidas en materia de género. Para él, se trató de una reacción contra su gestión. Frente a este contrapunto de versiones, el caso vuelve a instalar el debate sobre la violencia en ámbitos de poder y la dificultad de avanzar judicialmente cuando se trata de figuras públicas.