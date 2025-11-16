Cuando Fabiola Yáñez aceptó sentarse en la mesa de Mirtha Legrand, sabía que no sería una entrevista sencilla. Lo que no imaginaba era que, en vivo, la conductora iba a llevarla de regreso a uno de los episodios más cuestionados de su paso por la Quinta de Olivos: el cumpleaños celebrado en plena cuarentena estricta. Y la Chiqui, con la claridad que la caracteriza, no tardó en poner sobre la mesa el tema que más dolor le dejó esa etapa.

La ex primera dama compartía la emisión con Robertito Funes Ugarte, Claudio Savoia y Mariana Arias, cuando la diva decidió ir directo al punto. Sin rodeos, lanzó la pregunta que todavía divide a la opinión pública: "El festejo del cumpleaños, en plena pandemia, ¿lo organizaste vos?". Fabiola Yáñez intentó explicar lo sucedido: "No la hice yo. Había personas que estaban trabajando en la Quinta... Gracias que saques el tema".

Pero Mirtha Legrand no dejó que la respuesta pasara como una simple aclaración y la interrumpió con un gesto severo: "Te estoy ayudando para que confieses todo porque la gente tiene de pronto versiones diversas". En ese instante, Robertito Funes Ugarte intervino para marcar el trasfondo del enojo social: "Le tienen antipatía porque en su momento en la pandemia quienes no pudieron despedir a sus familiares ni salir de sus casas o tenía a la gente enferma".

Fue allí cuando la conductora abrió la herida más profunda de aquella época. Con emoción contenida, recordó lo que para ella fue un antes y un después: "Mi hermana gemela falleció en plena pandemia y yo lo vi a través de un canal de televisión, mi querida y amada Goldie. A lo lejos, a través de la televisión la vi, no podía asistir". Su testimonio dejó al estudio en silencio. Mirtha Legrand respiró hondo y agregó: "Cada uno sufrió a su manera".

Entonces, mirando a los ojos a Fabiola Yáñez, lanzó una reflexión tan sincera como contundente: "Ahí te tomó antipatía la gente". La ex primera dama, esta vez sin evasivas, reconoció lo ocurrido y pidió disculpas una vez más. "No voy a cansarme jamás de pedirles disculpas a todos los argentinos, sé que no se debió hacer, no fue un brindis que 'organizó mi querida Fabiola', no fue una fiesta y no fue lo que se mostró. Yo no fui la persona que dijo 'yo no estuve presente' y después apareció en una foto. Fue una cena, sí", aseguró, tomando distancia de su versión inicial y deslizando críticas hacia Alberto Fernández.

Más que un cruce, el momento se transformó en un retrato del impacto emocional que dejó la pandemia en millones de personas y en una conversación donde la memoria, la responsabilidad pública y el dolor personal se encontraron frente a frente.