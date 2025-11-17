Adriana Salgueiro vivió una situación tan inesperada como angustiante que terminó escalando a la Justicia. Lo que parecía ser una tarde más de trabajo terminó convirtiéndose en un episodio que la obligó a frenar todo y pedir ayuda formal luego de recibir mensajes que, según describió, buscaban intimidarla directamente.

La primera en exponer el caso fue Laura Ubfal en Infama (América TV), donde detalló que la actriz había recibido advertencias explícitas. Según contó la periodista, el mensaje apuntaba a generar temor: “Cuidate, Adriana. Cuidate, cerrá la puerta con llave. Te conviene”. La frase alcanzó para que el tema dejara de ser una simple molestia digital y se transformara en un problema serio.

Minutos después, fue la propia Adriana Salgueiro quien decidió comunicarse con el programa para aclarar cómo transcurrieron los hechos. “Fue una cosa absolutamente sorpresiva para mí. La hago corta porque en realidad no pretendía que esto se hiciera mediático. Hice las cosas como se deben hacer, que es en la justicia”, explicó, remarcando que nunca tuvo intención de que el tema se volviera mediático, pero que la gravedad de lo que leyó no le dejó margen.

Todo ocurrió mientras transmitía en TikTok su programa radial. Como ella misma relató, no fue quien vio los mensajes en vivo, sino su compañero, Alejandro, que se encargaba de leer los comentarios de la audiencia. Los avisos llegaban uno detrás del otro, con el mismo tono intimidatorio, y él optó por bloquear a la cuenta para no exponerla en plena emisión. Recién al terminar, le contó lo que había pasado.

Adriana fue contundente al explicar por qué avanzó legalmente: “No porque tenga miedo de que me vaya a pasar algo, simplemente no me banco que me pretendan amedrentar”. Lo que más la alertó fue un detalle clave: la persona detrás de esos mensajes mencionó una dirección precisa, algo que la actriz consideró inadmisible.

Sin embargo, la historia dio un giro inesperado cuando confirmó que ya saben quién está detrás de la amenaza. “Tengo el nombre de la persona. Es una mujer. Tengo la cuenta, tengo absolutamente todo”, reveló, sorprendida de que no se tratara de alguien conocido ni del entorno. “No tengo la menor idea de quién es, no sé qué le pasó, le agarró un ataque”, le respondió a Marcela Tauro cuando le preguntaron si había algún vínculo previo.

La denuncia quedó radicada y, como parte del protocolo habitual en estos casos, Adriana Salgueiro contó que ya está en proceso de recibir protección: “Me están por dar un botón antipánico, porque la denuncia se hizo el viernes”. Un cierre que refleja la dimensión real de lo que vivió y la rapidez con la que decidió actuar para evitar que la situación escalara aún más.