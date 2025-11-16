El gigantesco incendio que consumió un parque industrial en la zona de Ezeiza dejó cientos de damnificados, pero también historias personales atravesadas por la desesperación. Entre ellas, la de Alejandra Maglietti, quien contó públicamente que el desastre alcanzó de lleno a la empresa de su pareja y que todavía intenta procesar la dimensión de lo ocurrido.

Alejandra Maglietti relató que la tragedia la encontró sin descanso y en un clima de angustia absoluta. En su visita a LN+, habló con la voz quebrada y reconoció que la explosión que arrasó con varias firmas también golpeó su intimidad. “Estoy en un momento difícil porque justo lo ponían en el informe. Mi pareja, mi esposo, es uno de los afectados con lo que pasó en Ezeiza, con lo de la explosión", expresó mientras intentaba mantener la calma.

Visiblemente movilizada, explicó que no había logrado dormir desde la noche del siniestro y que todavía lidia con la imposibilidad de dimensionar lo ocurrido. "Perdón, estoy todavía como muy afectada por todo lo que pasó. Vengo de una noche sin dormir, con mucha angustia por todo lo que se está viviendo”, agregó en vivo.

Cuando logró ordenar sus ideas, describió la magnitud de la destrucción. “Fue terrible y todavía estoy recuperándome de estos momentos porque fue el trabajo de toda una vida que se perdió. Mi pareja es uno de los afectados, Plásticos Lago, no es donde se produjo la explosión. Son como 13 o 14 empresas que están afectadas. Son 3000 puestos de trabajo porque es una explosión que se llevó puesto prácticamente todo un polo industrial", contó, marcando el alcance económico y social del incendio.

En medio de tanta incertidumbre, Alejandra Maglietti quiso reconocer el trabajo de quienes estuvieron al frente del operativo de emergencia. "Y realmente quiero destacar el trabajo de los bomberos que estuvieron toda la noche trabajando, del Municipio que también estuvo a disposición. Y bueno, ojalá que ayuden a que esto pueda salir adelante y se pueda solucionar de la mejor manera y lo más rápido posible", dijo con gratitud.

La abogada insistió en que lo sucedido tuvo características inéditas y que ninguna de las familias involucradas imaginó atravesar una situación de semejante gravedad. "Fue una catástrofe, algo sin precedentes que jamás ocurrió, una explosión y una situación que la verdad que no nos imaginamos nunca que íbamos a estar viendo una cosa así”, sostuvo.

Sobre los rumores que circularon en redes sobre el origen del fuego, fue contundente al aclarar que todavía no hay certezas. "Especulaciones que no tienen asidero. Se habla de la logística de una empresa que se dedica a una empresa de agroquímicos. No empezó el fuego en Plásticos Lago, fue afectado nada más", explicó.

El cierre de su testimonio dejó en claro el agotamiento emocional que todavía atraviesa. “Fueron momentos de mucha angustia toda la noche pensando sin saber qué era realmente lo que estaba pasando, sin poder estar, sin poder ir, con el teléfono nada más. Toda una noche de zozobra esperando ver qué era lo que ocurría, cómo terminaba y realmente fue catastrófico lo que pasó”, concluyó, aún conmovida por una tragedia que marcó un antes y un después en su vida familiar.