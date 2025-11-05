En 2022, Cher sorprendió al confirmar su relación con Alexander “A.E.” Edwards, un productor musical que le lleva 40 años de diferencia. La cantante, que actualmente tiene 79 años, no ha dejado de compartir detalles sobre su vínculo y recientemente enfrentó las críticas que surgieron a raíz de esta diferencia de edad.

Desde el inicio del romance, la pareja generó numerosas especulaciones y comentarios, incluso desde su entorno familiar. Según reportes, su hijo Chaz Bono expresó preocupación, sugiriendo que Edwards podría tener intenciones poco claras, describiendo la situación como “una bandera roja tras otra”. Además, circuló el rumor de que Cher estaría considerando modificar su testamento para incluir a Edwards, lo que aumentó las sospechas en torno a la relación.

Ante estas versiones, Cher decidió aclarar su postura en una entrevista con CBS Mornings, donde fue categórica: “Me da igual. Ellos no viven mi vida. Nadie sabe lo que pasa entre nosotros, pero simplemente nos divertimos muchísimo. Nos entendemos. Eso es lo que importa”. Con estas palabras, la artista dejó en claro que no se deja afectar por los juicios externos.

Cher y su novio 40 años menor

Sobre la diferencia de edad, Cher aseguró que nunca ha sido un obstáculo. Comentó que Edwards la hace sentir cómoda y que nunca surgió una discusión al respecto: “Gracias a Dios, no”. Además, destacó que su pareja le recuerda que, aunque envejece, su espíritu continúa joven, lo que refleja la conexión especial que comparten.

La cantante también describió su relación como algo natural y lleno de alegría. Entre risas, afirmó que disfrutan cada instante juntos y que siente una profunda admiración tanto personal como profesional por Edwards: “Lo amo. Creo que es hermoso y muy talentoso. Es una de las personas más talentosas que he conocido”.

Sobre la vida familiar de su novio, quien es padre de un niño de seis años llamado Slash, Cher reveló que logró crear un vínculo cercano con el pequeño. Con humor, confesó que siempre soñó con tener “un hombre y un niño pequeño” en su vida, y que la realidad le concedió exactamente eso. Sobre Slash, dijo: “Es muy divertido, muy inteligente. Es un encanto”.

A pesar de las críticas, la pareja continúa consolidando su relación y compartiendo momentos en público con naturalidad. Se les ha visto juntos en eventos destacados como la Semana de la Moda de Nueva York, la presentación de Valentino Beauty y la ceremonia de inducción al Salón de la Fama del Rock & Roll 2024 en Cleveland, donde incluso estuvo presente el hijo de Edwards.

Entre apariciones públicas, gestos de cariño y risas, Cher y Alexander Edwards parecen avanzar firmes en su historia de amor, sin prestar atención a las opiniones externas que intentan empañar su vínculo.