Un operativo policial de gran despliegue se llevó adelante este viernes en el oeste de Neuquén capital, en el marco de una investigación por robos y hurtos de vehículos. La intervención permitió recuperar rodados denunciados como sustraídos y avanzar con imputaciones judiciales.

La diligencia se extendió durante más de cuatro horas y fue ejecutada por personal del Departamento Sustracción de Automotores, a través de la División Investigación Automotores. El allanamiento se concretó en una vivienda que permanecía bajo custodia policial desde el día anterior.

La medida fue dispuesta por el Juzgado de Garantías de la I Circunscripción Penal, a cargo del juez Lucas Yancarelli, luego de que los investigadores detectaran desde el exterior del domicilio una camioneta que presentaba inconsistencias en su dominio. Al cotejar los datos en los sistemas oficiales, se confirmó que la patente correspondía a otro vehículo.

Durante el procedimiento fueron demoradas tres personas mayores de edad y un menor. En el lugar se secuestraron una camioneta Volkswagen Taos con pedido de secuestro por robo y un Jeep Renegade requerido por hurto, además de teléfonos celulares, documentación, llaves de distintos rodados, prendas de vestir y elementos vinculados al uso y manipulación de vehículos.

También intervino personal del Departamento Criminalística, que realizó tareas de relevamiento, toma de imágenes y levantamiento de rastros para incorporarlos a la causa. En paralelo, efectivos del Departamento Antinarcóticos secuestraron tres plantas de cannabis y una pequeña cantidad de la misma sustancia fraccionada.

Por disposición de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos, los tres mayores de edad fueron notificados de imputación por el delito de encubrimiento y quedaron en libertad supeditada a la causa. En tanto, el menor fue puesto a disposición de la Unidad Fiscal de Delitos Juveniles, con intervención de la Comisaría del Menor y la Familia.