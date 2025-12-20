La Policía del Neuquén lanzó un pedido de colaboración a la comunidad para dar con el paradero de Sergio Sebastián Herrera, conocido como “Checho”, quien es intensamente buscado en el marco de una causa judicial por homicidio agravado por el uso de un arma de fuego. Sobre el sospechoso pesa una orden de detención vigente dispuesta por la Justicia.

Según la información oficial, Herrera, DNI 43.834.188, tiene como último domicilio conocido una vivienda ubicada en el barrio Belén de la ciudad de Neuquén. La investigación se encuentra en curso y las fuerzas de seguridad trabajan para localizarlo y ponerlo a disposición judicial.

Desde la Policía remarcaron la importancia de la colaboración ciudadana y solicitaron que cualquier dato que pueda resultar útil para la investigación sea comunicado de manera inmediata. En ese sentido, se aclaró que no se intente intervenir de forma personal y que toda información sea canalizada a través de los medios oficiales.

Quienes cuenten con información sobre su paradero pueden comunicarse al 101, a los teléfonos 299 4422821, 299 4424102 o 299 154017882, o bien acercarse a la comisaría más cercana. Las autoridades reiteraron que toda comunicación será tratada con absoluta reserva.