Miércoles 05 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Un proyecto que marca tendencia

Vision, la productora que consolidó al Alto Valle como epicentro de la música electrónica en la Patagonia

La productora neuquina Vision cumple nueve años y se posiciona como una de las más importantes del sur del país en la organización de eventos de música electrónica

Por Facundo Julio
Miércoles, 05 de noviembre de 2025 a las 09:11
La productora neuquina Vision cumple nueve años y se posiciona como una de las más importantes del sur del país en la organización de eventos de música electrónica. Con un promedio de 19 fiestas anuales y convocatorias que superan las 2.000 personas en las ediciones al aire libre, la marca se convirtió en un referente regional tanto por su calidad artística como por su aporte a la economía local.

Desde sus inicios, Vision apostó por ofrecer experiencias que combinan música, tecnología y producción de alto nivel. “El Alto Valle se consolidó como una de las plazas más importantes de la Patagonia y eso nos llena de orgullo”, destacó la productora general, quien resaltó el trabajo constante en innovación y calidad técnica. Cada evento implica el trabajo de entre 90 y 140 personas, entre personal de barras, técnica, seguridad, limpieza, comunicación y logística. Además, la productora cuenta con un equipo médico permanente, seguridad privada, presencia policial y zonas de descanso e hidratación gratuita, garantizando la seguridad de los asistentes.

El liderazgo está a cargo de Nicolás Nahoyowsly, productor general y creador del proyecto, acompañado por un equipo que coordina distintas áreas operativas. Vision también fue declarada de interés cultural por la Legislatura de Neuquén por su aporte al desarrollo artístico y turístico de la región. A lo largo de casi una década, pasaron por sus escenarios decenas de DJs nacionales e internacionales, consolidando al Alto Valle como un destino obligado dentro del circuito electrónico.

Con la mirada puesta en el futuro, Vision busca seguir creciendo y traer artistas de primer nivel, manteniendo su premisa de ofrecer experiencias seguras, innovadoras y de alta calidad.

