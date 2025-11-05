La productora neuquina Vision cumple nueve años y se posiciona como una de las más importantes del sur del país en la organización de eventos de música electrónica. Con un promedio de 19 fiestas anuales y convocatorias que superan las 2.000 personas en las ediciones al aire libre, la marca se convirtió en un referente regional tanto por su calidad artística como por su aporte a la economía local.

Desde sus inicios, Vision apostó por ofrecer experiencias que combinan música, tecnología y producción de alto nivel. “El Alto Valle se consolidó como una de las plazas más importantes de la Patagonia y eso nos llena de orgullo”, destacó la productora general, quien resaltó el trabajo constante en innovación y calidad técnica. Cada evento implica el trabajo de entre 90 y 140 personas, entre personal de barras, técnica, seguridad, limpieza, comunicación y logística. Además, la productora cuenta con un equipo médico permanente, seguridad privada, presencia policial y zonas de descanso e hidratación gratuita, garantizando la seguridad de los asistentes.

El liderazgo está a cargo de Nicolás Nahoyowsly, productor general y creador del proyecto, acompañado por un equipo que coordina distintas áreas operativas. Vision también fue declarada de interés cultural por la Legislatura de Neuquén por su aporte al desarrollo artístico y turístico de la región. A lo largo de casi una década, pasaron por sus escenarios decenas de DJs nacionales e internacionales, consolidando al Alto Valle como un destino obligado dentro del circuito electrónico.

Con la mirada puesta en el futuro, Vision busca seguir creciendo y traer artistas de primer nivel, manteniendo su premisa de ofrecer experiencias seguras, innovadoras y de alta calidad.