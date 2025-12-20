Durante la madrugada de este sábado, un operativo policial preventivo de seguridad realizado en un masivo evento nocturno en la localidad de Fernández Oro permitió el hallazgo y secuestro de drogas en los accesos al predio.

En el ingreso a la fiesta, los efectivos efectuaron palpados de seguridad y controles preventivos, lo que derivó en la detección de sustancias ilegales en poder de personas que intentaban acceder al lugar, según informó Inforo. A partir de estas tareas se concretaron dos procedimientos vinculados a la presunta tenencia de estupefacientes.

En el primero de los casos, se secuestraron envoltorios con sustancia en polvo de color rosado y otra granulada blanca. Los elementos fueron sometidos a un test orientativo que arrojó coloración “M”, compatible con metanfetamina, catinona, efedrina, pseudoefedrina, petidina o ketamina, con un peso total superior a los 4 gramos.

En un segundo control, se halló una bolsa con sustancia en polvo blanco que dio positivo para coloración “A”, lo que indica presunción de anfetamina, con un peso cercano a los 0,14 gramos.

Tras los hallazgos, se dio intervención a la Justicia, que dispuso el secuestro total de las sustancias, la notificación de derechos y de la existencia de una investigación, y el resguardo de los elementos para su posterior remisión a la oficina de evidencias correspondiente.

Las actuaciones continúan bajo investigación judicial y desde la fuerza destacaron la relevancia de estos controles preventivos en eventos masivos para preservar la seguridad de la comunidad.