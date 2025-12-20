¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Sábado 20 de Diciembre
Souvenir especial

Luego de salir campeón, el Inter Miami vende el césped donde jugó Messi

La institución de Florida lanzó una particular iniciativa para los hinchas que quieran un recuerdo de la consagración de Messi y compañía.

Por Pablo Chagumil
Sabado, 20 de diciembre de 2025 a las 12:16
El club sacará a la venta el cesped donde logró su primer título en la MLS

El Inter Miami se coronó por primera vez campeón de la MLS en el Chase Stadium, lugar donde las Garzas hacen de local, y que en los últimos años tuvo grandes glorias del fútbol jugando, entre ellas Lionel Messi.

Producto de la consagración, el club de Florida puso a la venta un particular suvenir para los hinchas; se trata del césped del estadio donde Messi, De Paul, Luis Suarez y compañía, lograron el primer título para el Inter Miami;  repartido en diferentes productos.

Son 5 opciones que ya están a la venta, dos llaveros de edición limitada, uno con el escudo y otro con la camiseta 10, decorados por dentro con césped del Chase Stadium, y las tres restantes son secciones de diferentes tamaños, dentro de un cubo y con detalles de oro.

Los llaveros personalizados

La más grande es la Ultra Box: Caja Ultra con césped del Chase Stadium de IMCF, que está compuesta por una sección del campo encapsulada en un cubo de acrílico y emparejada con una entrada de metal grabada en oro, todo presentado en una caja de presentación ultra lujosa con acabado de piano e interior de gamuza.

La caja principal con el cesped , con diferentes decoraciones

Desde la institución anunciaron que la preventa ya está disponible y que los envíos a todo el mundo iniciarán en marzo del 2026. Para adquirir un pedazo del césped del Chase Stadium, visite www.FreedomToDream.Shop.

