El Inter Miami se coronó por primera vez campeón de la MLS en el Chase Stadium, lugar donde las Garzas hacen de local, y que en los últimos años tuvo grandes glorias del fútbol jugando, entre ellas Lionel Messi.

Producto de la consagración, el club de Florida puso a la venta un particular suvenir para los hinchas; se trata del césped del estadio donde Messi, De Paul, Luis Suarez y compañía, lograron el primer título para el Inter Miami; repartido en diferentes productos.

Son 5 opciones que ya están a la venta, dos llaveros de edición limitada, uno con el escudo y otro con la camiseta 10, decorados por dentro con césped del Chase Stadium, y las tres restantes son secciones de diferentes tamaños, dentro de un cubo y con detalles de oro.

Los llaveros personalizados

La más grande es la Ultra Box: Caja Ultra con césped del Chase Stadium de IMCF, que está compuesta por una sección del campo encapsulada en un cubo de acrílico y emparejada con una entrada de metal grabada en oro, todo presentado en una caja de presentación ultra lujosa con acabado de piano e interior de gamuza.

La caja principal con el cesped , con diferentes decoraciones

Desde la institución anunciaron que la preventa ya está disponible y que los envíos a todo el mundo iniciarán en marzo del 2026. Para adquirir un pedazo del césped del Chase Stadium, visite www.FreedomToDream.Shop.