Dos allanamientos realizados durante la mañana del jueves permitieron avanzar en una investigación por amenazas agravadas con el uso de un arma de fuego. Los procedimientos se llevaron adelante en distintos puntos de Vista Alegre y dejaron como saldo una persona demorada y el secuestro de municiones, un vehículo y marihuana.

Las diligencias estuvieron a cargo de efectivos de la Oficina de Investigaciones de la Zona Periferia II, con la colaboración del personal de las Comisarías Quinta, 49° y 52°. El despliegue fue el resultado de un trabajo de campo sostenido a partir de una denuncia que encendió la alerta en la zona.

Durante los allanamientos, los policías demoraron a un hombre mayor de edad, señalado como presunto autor del hecho investigado. Además, se secuestró un vehículo utilitario Renault Kangoo de color gris, dos cartuchos calibre 12 y otros elementos considerados de interés para la causa.

En una de las viviendas también se hallaron 17 plantas de cannabis sativa. Ante esa situación, tomó intervención personal del Departamento Antinarcóticos, que realizó el procedimiento correspondiente y dejó el material incautado a disposición de la Justicia.

La investigación continúa en marcha, mientras se analizan los elementos secuestrados y se avanza en la reconstrucción del episodio que motivó los allanamientos.