Neuquén empezó a vivir el clima navideño con más luz y color. En distintos puntos de la ciudad, la Cooperativa CALF desplegó un operativo de iluminación decorativa que transformó calles, avenidas y zonas comerciales, como parte de una propuesta que apunta a consolidar a la capital neuquina como un destino atractivo durante las fiestas.

La intervención incluyó la colocación de guirnaldas y luces en sectores céntricos y corredores comerciales. Entre los tramos trabajados se encuentran Godoy, Belgrano, Alcorta, Perito Moreno, Roca y Ministro González, en diferentes cruces estratégicos que concentran circulación, comercios y espacios públicos.

Desde la cooperativa destacaron que el proyecto se desarrolló en acompañamiento al municipio y como resultado de una planificación conjunta. “Para CALF, Neuquén Capital Navideña es el resultado de un trabajo en equipo, del compromiso y la visión de una ciudad que crece”, señalaron desde la entidad a través de un comunicado oficial.

La propuesta no se limita a la iluminación. CALF anunció que premiará a los barrios que decoren sus calles con temática navideña y a los comercios que presenten las mejores vidrieras. En el caso del sector comercial, el ganador recibirá un kit de paneles solares sin costo, provisto por la unidad de servicios Calf Renova.

En cuanto a los vecinos, la calle que se destaque por su ornamentación será premiada con un año de internet gratuito a través de Calfibra, además de una moto eléctrica y un monopatín, en una apuesta que combina celebración, conectividad y movilidad sustentable.

Desde la cooperativa remarcaron que esta iniciativa es solo el inicio de un plan más amplio. “Es un puntapié inicial para seguir interviniendo la ciudad y aportar al desarrollo del turismo”, indicaron, al tiempo que reafirmaron su compromiso con acciones que mejoran la calidad de vida y proyectan a Neuquén a nivel nacional e internacional.