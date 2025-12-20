Wanda Nara volvió a ser noticia en las redes sociales tras compartir un video íntimo que no pasó desapercibido entre sus millones de seguidores. La empresaria y conductora, que atraviesa un gran presente profesional, decidió mostrar un costado mucho más relajado y cotidiano de su vida privada, generando una fuerte repercusión digital en cuestión de minutos.

Mientras se luce al frente de MasterChef Celebrity por la pantalla de Telefe, Wanda Nara también parece haber encontrado estabilidad en el plano sentimental. Desde hace algunos meses mantiene una relación con Martín Migueles, con quien se muestra cada vez más cómoda y cercana, algo que quedó reflejado en la reciente publicación que subió a sus historias de Instagram.

En el video, la cámara recorre una escena íntima dentro del departamento de la conductora. Allí se puede ver a Martín Migueles descansando en la cama, con el torso desnudo, cubierto apenas por una sábana blanca y ropa interior negra, mientras Wanda Nara lo filma de manera distendida y sin filtros.

El clip no solo mostró la intimidad de la pareja, sino también un detalle que llamó la atención de los fans. Desde el ventanal del departamento se observa claramente el estadio de River Plate, desde donde se escuchaba con fuerza el recital de Airbag, que en ese momento hacía vibrar la zona de Núñez.

Las imágenes fueron grabadas durante la noche del jueves, mientras la banda integrada por los hermanos Sardelli cerraba su histórica seguidilla de cinco shows en el estadio a lo largo del 2025. El contraste entre el descanso de Martín Migueles y el estruendo del recital le dio un tono aún más llamativo al video.

A primera hora del viernes, Wanda Nara decidió compartir el momento con sus seguidores y acompañó el posteo con un breve mensaje: “Airbag +”, junto a un corazón rojo. El gesto fue interpretado como una muestra de complicidad y felicidad en pareja, lejos de los conflictos del pasado.

Cabe recordar que la mediática viene de atravesar una separación muy expuesta de Mauro Icardi, por lo que este tipo de publicaciones refuerzan la idea de una nueva etapa personal. Más relajada y segura, Wanda Nara parece disfrutar sin ocultarse del presente que eligió vivir.