El Prefederal de básquet llegó a su juego final. Pérfora superó en el cuarto cotejo a Pacífico por 92-80 e igualó la serie 2-2. Ahora la corona se define el domingo en el estadio Viejo Ramírez.

En el gimnasio Oscar “Piti” Claris, el Verde mostró una gran recuperación luego de un flojo juego tres en la capital neuquina, y con un sólido triunfo de 12 puntos de diferencias, dejó todo igualado y forzó un quinto partido.

En el trámite, tomó el mando desde el principio, haciendo un parcial en el primer cuarto de 29-17, y yendo al descanso 52-31. En el tercero mantuvo diferencias de 20 puntos, dejando un último cuarto casi de más, pero que le sirvió a la visita achicar distancias.

Santiago Candia con 32 puntos el goleador del cotejo, Nahuel Vicentín con 23 y Lucas Chapella con 11 los destacados del local. En la visita David Veliz aportó 18, pero fue expulsado en el final y se perderá el quinto juego Lucas Romera 13 y Gustavo Maranguello 12.

Ahora, la gran definición será el domingo 21hs en el Viejo Ramírez de Pacífico, donde se conocerá quien será el campeón. La serie está 2-2, y la particularidad que se mantuvieron las localías.