La vida sentimental de Laurita Fernández volvió a quedar en el centro de la escena luego de que se filtrara una imagen que expone a su nuevo compañero. Después de varios rumores y apariciones públicas que despertaron sospechas, finalmente salió a la luz la foto del hombre que habría conquistado el corazón de la actriz y conductora, quien atraviesa un gran momento personal y profesional.

Días atrás, Laurita Fernández había sido vinculada de manera informal con Martín Bossi, aunque ese rumor no prosperó demasiado. Sin embargo, las versiones tomaron fuerza cuando fue vista muy acaramelada durante un recital de Shakira en el estadio de Vélez, donde testigos aseguraron que se la vio a los besos con un hombre que no pertenecía al ambiente artístico.

Con el correr de las horas, se conoció la identidad del supuesto nuevo novio: se trata de Matías Bouquet, un joven polista de perfil bajo que mantiene un fuerte vínculo con el mundo del deporte. La relación habría avanzado rápidamente y ya no se trataría de un simple acercamiento, sino de un romance en plena construcción.

La señal más clara llegó cuando Laurita Fernández decidió invitar a Matías Bouquet a su fiesta de cumpleaños, que se celebró en un exclusivo lugar de Palermo. Allí, el polista compartió la noche con amigos íntimos y personas del círculo cercano de la actriz, un gesto que muchos interpretaron como una confirmación implícita del vínculo.

Este nuevo capítulo amoroso se conoció poco después del escándalo que involucró a Laurita Fernández durante la gala de los Personajes del Año de la revista Gente. En ese evento, algunos asistentes aseguraron que la actriz habría tenido una actitud demasiado cercana con Nicolás Occhiato, lo que generó comentarios y especulaciones.

Mientras tanto, Laurita Fernández se prepara para un importante cambio laboral, ya que en las próximas semanas se instalará en Mar del Plata para encarar un nuevo proyecto teatral de temporada, lo que marcará una etapa intensa de trabajo y exposición.

En cuanto a su historial sentimental reciente, a fines de junio Laurita Fernández confirmó su separación de Claudio Brusca, el productor con quien mantuvo una relación estable y con quien muchos creían que daría el gran paso hacia el altar. Ese cierre parecía definitivo y hoy da lugar a una nueva ilusión.

Por ahora, ni Laurita Fernández ni Matías Bouquet hicieron declaraciones públicas, pero la foto filtrada y las apariciones juntos parecen hablar por sí solas. Todo indica que el romance avanza sin esconderse y que la actriz vuelve a apostar al amor.